Come pulire un wc incrostato da anni? Ecco 3 rimedi infallibili per togliere macchie gialle e fondo nero

Non importa quanto impegno tu ci metta, a volte un wc incrostato può davvero darti del filo da torcere. Proprio per questo motivo, oggi vogliamo suggerirti 3 modi eccezionali per rendere di nuovo bianco il tuo water di casa.

Non sempre è semplice pulire le superfici di casa e spesso la questione si complica quando parliamo di sanitari. Pulire il bagno richiede tempo e fatica. I frequenti utilizzi fanno sì che sporco, germi e calcare si formino facilmente.

Per questo motivo è buona norma evitare che lo sporco si sedimenti formando delle incrostazioni difficili da rimuovere. Se il tuo bagno presenta delle antiestetiche macchie gialle, devi sapere che è colpa del calcare. Le macchie si formano a causa del passaggio dell’acqua nel wc, spesso ricca di calcare. Questo si deposita nella tazza creando quelle orribili macchie gialle.

Ma non è tutto: il calcare, unendosi a funghi, germi e batteri può dare al fondo del wc una colorazione nera. Ecco perchè ti spiegheremo come far tornare a splendere nuovamente il tuo wc senza fatica e quasi a costo zero.

Quasi tutti lo usano per cucinare, ma questo è un ottimo anticalcare

Il succo di limone è un prodotto decisamente low cost che ti permette di rimuovere senza fatica anche le macchie di calcare più ostinate. Quello che puoi fare e creare un prodotto efficace unendo il succo di limone al sale grosso.

Applicalo sulla spugna e strofinala con forza sulle macchie gialle da rimuovere. Il sale ha azione leggermente abrasiva, mentre il limone scioglie velocemente il calcare.

Per le macchie più resistenti potrebbe essere necessario ripetere l’operazione finché queste saranno sparite del tutto.

Come pulire un wc incrostato e farlo tornare a splendere? Basta usare questi 2 ingredienti naturali

Le nostre dispense spesso contengono già tutto ciò che ci occorre per avere una casa pulita e igienizzata. Probabilmente non ti mancano aceto e bicarbonato di sodio. Ti basterà soltanto unirli per creare un composto cremoso da usare per togliere le macchie dal wc.

L’aceto, proprio come il limone, è un prodotto a base acida utile a contrastare efficacemente il calcare. Il bicarbonato invece sbianca e igienizza le superfici: provare per credere.

Fondo nero del wc? La soluzione è semplice e alla portata di tutti

Ecco come pulire un wc incrostato da tempo e come togliere le macchie gialle prodotte dal calcare. Adesso scopriamo come rimuovere il nero che si deposita sul fondo del water.

Perché non provare a realizzare una pastiglia fai-da-te usando 3 semplici ingredienti? Ti serviranno 30 grammi di acido citrico, 50 grammi di bicarbonato di sodio e 2 cucchiai di detersivo per i piatti. Mescola insieme questi 3 ingredienti e mettili in uno stampo per ghiaccio.

Una volta pronte, estraine una dal congelatore e gettala nel wc. Lasciala agire per almeno 15 minuti e strofina con lo scopino. Vedrai il fondo del wc tornare bianco e nel tuo bagno diffondersi un profumo di fresco e pulito.