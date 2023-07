Come perdere 12 kg in un solo mese: il programma dettagliato giorno per giorno, due taglie in meno in un batter d’occhi

Ti piacerebbe perdere due taglie in pochi giorni? Adesso è possibile. Con questo programma perderai dodici chili in sole due settimane. Funziona veramente, è incredibile!

Perdere peso è importante soprattutto per la nostra salute, oltre che per un fattore estetico. La salute è sicuramente più importante dell’aspetto fisico, non dovresti pensare di perdere chili per sembrare più piacente agli occhi degli altri, ma perché un peso regolare ti permetterà di avere meno problemi, soprattutto ai reni e alla circolazione.

Ecco perché dovresti seguire una dieta in ogni momento dell’anno. Affidandoti ad un nutrizionista, infatti, potresti perdere peso e mangiare in maniera sana. Ci rendiamo conto che non sempre è facile rispettare un percorso del genere, ecco perché oggi vogliamo provare a darti alcuni consigli.

Sai che esiste un metodo particolarmente efficace che ti permetterà di perdere fino a dodici chili in soli trenta giorni? Sembra impossibile, ma funziona veramente e molti esperti lo consigliano. Non si tratta di una dieta estrema, anzi. Accanto ad un’alimentazione corretta è necessario mettere anche una buona attività fisica, prevista dal metodo di cui vogliamo parlarti oggi. Tra poco arriveremo ai dettagli, adesso non ti resta che prendere carta e penna e segnare tutto ciò che devi sapere. Vedrai, la tua vita migliorerà radicalmente dopo aver letto questo articolo.

Perdere due taglie in meno di un mese: adesso è possibile

Fare una passeggiata al giorno aiuta a dimagrire. Potresti ascoltare questa frase nello studio di un nutrizionista ed è davvero così. Se la passeggiata avviene in mezzo alla natura è ancora meglio, lo dimostrano diversi studi scientifici. Oggi vogliamo parlarti del piano di dimagrimento consigliato dalla dottoressa Stephanie Mansour, un’esperta di fitness e personal trainer certificata. La dottoressa ha rilasciato un’intervista a Today. Il suo piano di dimagrimento dura 31 giorni e prevede allenamenti e giorni di riposo. Ecco lo schema.

Ci sono due tipi di allenamenti, uno è più leggero e l’altro è più impegnativo. Quello più leggero va effettuato nei giorni 1, 3, 5, 6, 10, 14, 19 e 25, mentre quello più pesante nei giorni 8, 11, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30 e 31. Nei giorni 2, 4, 7, 9, 12, 16, 20, 24 e 28 è previsto il riposo. Per allenamento leggero s’intende un breve riscaldamento e poi qualche minuto di camminata veloce, intervallato da una camminata più lenta. Il programma dura in totale dodici minuti, quindi è tranquillamente alla portata di chiunque.

L’allenamento più pesante prevede una fase di riscaldamento, durante la quale alternare qualche minuto di camminata rapida ad altrettanti di camminata lenta, per poi aumentare i ritmi piano piano. Si passa in continuazione da una passeggiata più rapida ad una normale, ma si allungano i tempi di resistenza. Questo allenamento dura circa venticinque minuti, quindi puoi farlo anche in pausa pranzo, se vuoi. Al termine di questo allenamento, si consiglia una piccola passeggiata rigenerante. Questo metodo, accompagnato da un’alimentazione regolare e bilanciata, potrebbe farti perdere fino a dodici chili in un mese.