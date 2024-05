Come far fuggire all’istante le formiche da casa con una pozione degna di Mago Merlino

Un leitmotiv che ritorna sempre in primavera. Ovvero la battaglia contro le formiche che, dopo l’inverno, cominciano a invadere case, balconi, orti e giardini. Al tempo stesso, comincia anche la ricerca del rimedio più efficace per allontanarle.

Le formiche, le mosche e le zanzare. In rigoroso ordine alfabetico, non forse di fastidio procurato. Probabilmente, infatti, se facessimo un sondaggio popolare, sarebbero le ultime a vincere il titolo di animale meno gradito (eufemismo) dei periodi caldi.

Tuttavia, prima di arrivare all’estate, anche se ormai le zanzare attaccano per più di sei mesi all’anno, sono le formiche l’”incubo” di primavera. In particolare per chi ha casa con giardino o, in alternativa, un balcone. Spesso, l’ingresso nelle quattro mura domestiche, partendo da questi due luoghi esterni, è davvero questione di un attimo.

Perché le formiche entrano in casa?

Domanda all’apparenza banale, visto che vivono gran parte della loro vita all’esterno. Dove hanno realmente tutto a disposizione per condurre un’esistenza tranquilla. Tuttavia, nelle nostre case, soprattutto in città, ci sono alcune cose a cui non sanno resistere.

Una di queste, ovviamente, è il cibo. Quanti di noi si sono sentiti dire, soprattutto dalle persone anziane “non fare briciole, che poi arrivano le formiche”? Frase, se vogliamo, scontata, ma sempre di grandissima attualità. Non di solo cibo, però, vivono. Infatti, sono attratte anche dall’acqua e, quindi, bagni e lavelli sono delle ottime condutture da seguire per entrare nelle nostre case.

Sconfiggere le formiche con una pozione efficace

Sappiamo benissimo che di additivi chimici per sconfiggerle ce ne sono moltissimi. Le famose “polverine” che spesso vediamo anche vicino ai muri di chi abita nelle case dei centri storici con vista marciapiede.

Tuttavia, altrettanto bene sappiamo che possiamo emendare con rimedi naturali che possono avere uguale efficacia, ma minor impatto ambientale. Sono diversi gli odori che allontanano le formiche. Perché, allora, scegliere un solo rimedio quando si può utilizzare un mix molto più impattante?

La base la possiamo costituire con i fondi di caffè. A questi andremo ad aggiungere alcune gocce di limone, una spruzzata di pepe, qualche spolverata di cannella e un pezzo di peperoncino. Mischiamo tutto in una ciotola, andando a formare un composto che potremo spalmare nei vari angoli e nelle intercapedini da cui solitamente passano le formiche.

Di fronte a questo mix di aromi, non potranno fare a meno di cambiare strada. Certo, l’operazione deve essere ripetuta ciclicamente, in modo che la soluzione sia sempre sufficientemente profumosa per essere efficace. Un rimedio naturale multiplo che può dare risultati davvero sorprendenti.