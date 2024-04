Come evitare che i piccioni facciano il nido sul balcone? Esiste un metodo economico che funziona sempre

Con la bella stagione, sono tornati gli uccelli che volano nei nostri cieli, dandoci allegria. Anche se, c’è un prezzo da pagare. Molti, infatti, decidono di prendere alloggio sul nostro balcone, dentro i nostri vasi, per nidificare. Non tutti li gradiscono ed ecco come fare per tenerli lontani.

Vi è mai capitato di venire svegliati alla mattina presto o anche durante la notte da qualche uccello che si è piazzato sul nostro balcone? Una vera seccatura per chi, magari, ha il sonno leggero e deve combattere contro questi animali che, inconsapevoli, cercano alloggio, a volte neanche temporaneo. Infatti, molto spesso, soprattutto in questa stagione, capita di vedere che i piccioni, e non solo, usino i nostri vasi per costruire dei nidi dove riporre le loro uova.

Finendo anche per danneggiare le nostre piante che, con molta cura, abbiamo custodito durante l’anno. Come evitare che i piccioni facciano il nido sul balcone? Non si può certo stare lì, fissi, sul nostro balcone, per impedire che nidifichino nei vasi. Cosa fare, allora, per scongiurare che occupino abusivamente i nostri spazi verdi? Esiste un metodo economico che si può utilizzare, senza spendere euro.

Basta davvero poco per cercare di preservare le piante del nostro balcone dai nidi degli uccelli

Avete presente le uova di Pasqua che, magari, ancora non avete finito di scartare? Ebbene, vi sarà sufficiente prendere l’involucro che le avvolge per fare delle ottime alleate per respingere le presenze degli uccelli nei vasi. Infatti, tagliando delle striscioline, basterà attaccarle alla balaustra o subito vicino ai vasi, in modo che finiscano per disturbare l’arrivo degli uccelli. Infatti, il vento finirà per farle agitare e se c’è una cosa che gli uccelli non sopportano è proprio quella di essere disturbati. Meglio ancora se questa carta fosse riflettente.

Come evitare che i piccioni facciano il nido sul balcone? Ecco un metodo da fare, a costo zero euro

Stessa cosa si potrebbe fare con la carta stagnola. Anche in questo caso, dovremo tagliare delle strisce da attaccare attorno al vaso che è stato preso di mira dai piccioni o chi per loro. A quel punto, il principio sarà lo stesso dell’incarto delle uova di Pasqua. Un altro sistema, ma dovrete investire qualche euro, è quello di mettere, nei vasi, delle girandoline. Anche in questo caso, il vento, muovendole, finirà per scoraggiare gli uccelli che andranno da un’altra parte a fare il loro nido. E, se siete bravi a disegnare, potreste fare delle sagome di gufi che, messe nei vasi, faranno come da spaventapasseri per i piccioni.