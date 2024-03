Come arredare una camera da letto piccola: ecco che mobili usare per farla apparire più grande e spaziosa

Come si può organizzare una camera da letto di piccole dimensioni? Non sempre è necessario rivolgersi a un designer d’interni. Oggi siamo qui per darti spunti e consigli che ti permetteranno di ottenere un risultato eccellente.

Arredare una casa di grandi dimensioni è molto semplice, perché non abbiamo problemi con la gestione degli spazi. Tuttavia, molti di noi non hanno a disposizione spazi ampi da arredare come vogliamo. Progettare nuovi spazi è un’attività sempre a dir poco stimolante e ti permette di essere molto creativo.

Quello che devi sapere è che bastano poche e semplici mosse per arredare bene una camera da letto piccola senza impazzire. Tutto ciò che dovrai fare sarà seguire qualche piccola accortezza riuscirai così a sfruttare al meglio i tuoi spazi. Siamo certi che il risultato non ti deluderà!

Come arredare una camera da letto piccola: scegli il letto giusto e risparmierai il 50% dello spazio

La prima regola da seguire è “less is more”. Innanzitutto, non serve riempire la stanza di oggetti, ma è utile invece ottimizzare gli spazi a disposizione. Scegli bene i mobili da usare nella tua camera e opta per complementi d’arredo capienti e polifunzionali.

Partiamo dall’elemento principale: il letto. Se si tratta di una stanza singola, scegli un letto a castello. Questo ti permetterà di sfruttare lo spazio in verticale. Un’altra soluzione efficace sono i letti abbattibili o a scomparsa che si aprono e si chiudono a seconda delle esigenze.

Se invece hai a che fare con una stanza matrimoniale e hai poco spazio, scegli un letto contenitore. Questa soluzione ti facilita la vita e potrai usare lo spazio dentro al letto per riporre coperte, lenzuola e cuscini.

Armadi e cassettiere: ecco la soluzione vincente per ingrandire gli spazi

Come arredare una camera da letto piccola? Un altro elemento d’arredo indispensabile è l’armadio. Se abbiamo una stanza apposita per creare una cabina armadio, il problema non si pone. In caso contrario, scegli armadi rigorosamente con ante scorrevoli: così facendo non dovrai preoccuparti dello spazio necessario per aprire le ante. Un’altra mossa vincente è scegliere un armadio a ponte oppure un modello classico, ma non troppo alto. In questo modo, potrai utilizzare lo spazio sopra l’armadio per riporre scatole e altri oggetti.

Per fare apparire la stanza più ampia e luminosa, scegli un armadio con qualche anta a specchio: questi amplieranno la percezione dello spazio. Infine, ti consigliamo di adottare la stessa logica per le cassettiere, utili a riporre biancheria e lenzuola. Prediligi modelli che si sviluppino in verticale e se possibile con qualche elemento luminoso o a specchio.

Non dimentichiamoci dei comodini. Se hai poco spazio puoi optare per comodini sospesi che ti permetteranno di usare lo spazio libero sottostante. Se lo spazio è proprio scarso, scegli un pouf contenitore o uno sgabello che fornisce comunque una buona superficie d’appoggio.