Che sollievo scrocchiare le dita! Ma fa male farlo? Ecco tutta la verità

Scrocchiare le dita può risultare un vero e proprio sollievo, ma fa male farlo? Vediamo tutta la verità: ecco che cosa sapere.

Sono in tantissimi che provano sollievo scrocchiandosi le dita delle mani. Un gesto molto comune tra gli adolescenti e gli adulti i quali avvertono quel senso di liberazione, un momento piacevole che però potrebbe risultare fastidioso per altri. Ma fa male alle articolazioni oppure no? Andiamo a conoscere quale informazione in più.

Quando una persona si scrocchia le dita mette una tensione e forza mirata in un punto prestabilito. Nello specifico tra due capi ossei, in pratica non sull’osso stesso ma sull’articolazione. Ciò porta a una variazione di pressione nel liquido sinoviale, necessario per la lubrificazione e il nutrimento delle articolazioni stesse.

In pratica, il punto cardine su cui focalizzare l’attenzione è che scrocchiare le dita non agisce sull’osso ma sull’articolazione, o meglio, proprio all’interno dell’articolazione. Un’abitudine che spesso fa chiedere se possa far male all’articolazione o all’osso o alle dita.

Scrocchiare le dite fa male: svelata la verità

Prima di capire se scrocchiare le dita fa male o meno è bene spiegare che questo gesto non causa l’artrosi. Un falso mito sfatato da diversi studi realizzati in tal senso, come si legge sul portale My Personal Trainer. Il medico californiano Donald Unger, il quale si è concentrato sugli studi, non ha notato alcuna differenza nella mano in cui le dita sono state scrocchiate e l’altra in cui no.

Detto ciò, bisogna aggiungere che è stato dimostrato come scrocchiarsi le dita non fa né male e né bene, oltre al fatto che questo gesto non porti l’artrosi. In particolare, non crea infiammazione o una degenerazione dell’articolazione e dei suoi tessuti circostanti. È importante fare molta attenzione nel caso in cui questo gesto crei dolore. In queste situazioni bisogna indagare e ricercare la causa.

In poche parole, il gesto non è nocivo di per sé, ma a volte potrebbe diventare un vizio o un tic e quindi il consiglio è quello di provare a ridurre, magari giocando con qualche pallina antistress o mettendosi una crema per le mani. Un’altra informazione utile è che per il galateo è un gesto errato da fare in pubblico. Il bon ton sconsiglia di scrocchiarsi le mani perché il rumore potrebbe dare fastidio alle altre persone e quindi meglio evitare.