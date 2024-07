Che orto da favola in estate! Ecco come fare e cosa seminare

L’estate è una stagione cruciale per gli amanti dell’orto. Non solo è il momento di raccogliere i frutti del proprio lavoro, ma è anche un periodo ideale per pianificare e preparare il terreno per l’autunno. Con pochi semplici accorgimenti, possiamo garantire un raccolto abbondante a settembre e avere un orto pronto ad accogliere le colture autunnali.

Lavori estivi nell’orto

Durante l’estate, il primo passo è prendersi cura delle colture esistenti. L’irrigazione regolare è essenziale, soprattutto nelle giornate calde, per evitare che le piante soffrano la siccità. Un metodo efficace è l’irrigazione a goccia, che permette di risparmiare acqua e fornire l’umidità necessaria direttamente alle radici.

Un altro aspetto fondamentale è la protezione delle piante dai parassiti e dalle malattie. L’uso di metodi naturali come macerati di ortica o di aglio può aiutare a mantenere le piante sane senza ricorrere a prodotti chimici.

Cosa seminare in estate

L’estate è anche un ottimo momento per seminare diverse varietà di ortaggi che ci garantiranno un raccolto abbondante a settembre. Tra le piante che possono essere seminate in questo periodo troviamo:

lattuga: cresce velocemente e può essere raccolta in poche settimane.

Spinaci: resistenti al caldo, gli spinaci sono ideali per una semina estiva.

Ravanelli: questi ortaggi maturano rapidamente e sono perfetti per riempire gli spazi vuoti nell’orto.

Carote: le varietà a ciclo corto possono essere seminate in estate per un raccolto autunnale.

Preparare l’orto per l’autunno

Oltre a raccogliere e seminare, l’estate è il momento ideale per iniziare a preparare l’orto per l’autunno. Uno dei lavori principali è la concimazione del terreno. L’aggiunta di compost o letame maturo arricchisce il terreno di nutrienti, migliorando la fertilità e la struttura del suolo.

Un’altra operazione importante è la pacciamatura. Coprire il terreno con uno strato di paglia o foglie secche aiuta a mantenere l’umidità e a proteggere il suolo dall’erosione. La pacciamatura è particolarmente utile per le colture autunnali che verranno piantate in seguito.

Piante da piantare subito

Per ottenere un raccolto sorprendente in estate, ci sono alcune piante che possono essere piantate subito. Tra queste troviamo:

pomodori: preferiscono il caldo e producono frutti abbondanti durante tutta l’estate.

Peperoni: richiedono temperature elevate e regalano un raccolto generoso.

Zucchine: crescono rapidamente e possono essere raccolte in breve tempo.

Basilico: ideale per accompagnare pomodori e altre verdure estive, il basilico cresce rigoglioso con il caldo.

Che orto da favola in estate!

Gestire un orto durante l’estate richiede impegno e attenzione, ma i risultati possono essere straordinari. Seguendo questi consigli, è possibile godere di un raccolto abbondante a settembre e preparare il terreno per le colture autunnali. L’estate non è solo il momento di raccogliere, ma anche di seminare e preparare, garantendo così un orto produttivo e rigoglioso tutto l’anno.