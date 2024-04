Rose Villain senza veli sul web, ma le foto non sono sue: spopola il deepfake in rete e ora anche una fotocamera vi mostra senza vestiti

La cantante Rose Villain denuncia la diffusione di foto false che la ritraggono senza indumenti. Scopriamo cos’è il deepfake e NUCA, la fotocamera che spoglia le persone.

Negli ultimi giorni, la cantante italiana Rose Villain ha denunciato la diffusione online di foto false che la ritraggono senza vestiti. Si tratta di un caso emblematico del pericolo crescente dei deepfake, immagini manipolate con l’intelligenza artificiale per creare contenuti falsi e altamente realistici. In questo articolo, approfondiremo il tema del deepfake, analizzando le sue implicazioni. Un tema che è sempre più di attualità e che ha spinto alla creazione di NUCA una fotocamera in grado di spogliare le persone vestite.

Rose Villain senza veli sul web, ma è un deepfake

Spopolano le foto di Rose Villain senza vestiti sul Web. Ricordiamo che Rose Villain è una cantante e che nell’ultimo festival di Sanremo ha cantato in duetto con Loredana Bertè. Peccato che le immagini postate non siano vere ma siano un deepfake. Ma cos’è esattamente un deepfake? È un’immagine o un video manipolato artificialmente per far sembrare che una persona stia dicendo o facendo qualcosa che non ha mai detto o fatto.

La tecnologia alla base di questa manipolazione è chiamata deep learning e permette di creare immagini realistiche che possono ingannare anche l’occhio più attento. I deepfake possono essere utilizzati per diversi scopi, tra cui la creazione di fake news, la vendetta personale o la pornografia deepfake. Questa forma di cyberbullismo consiste nel creare video porno falsi con il volto di una persona senza il suo consenso.

La fotocamera che spoglia le persone vestite

Negli anni ‘70 e mei primi anni Ottanta andavano di moda gli occhiali a raggi X che promettevano di vedere sotto i vestiti. Naturalmente era una bufala e non permettevano di bucare il tessuto e di vedere il corpo di una persona vestita. Ebbene, adesso NUCA promette di realizzare quel sogno e di vedere senza veli persone perfettamente vestite.

NUCA è una fotocamera che utilizza l’intelligenza artificiale per spogliare le persone vestite. La tecnologia è ancora in fase di sviluppo, ma ha già sollevato numerose preoccupazioni per la sua potenziale pericolosità. Immaginate di essere spogliati a vostra insaputa e senza il vostro consenso. Le foto potrebbero essere utilizzate per vendetta personale, cyberbullismo o persino ricatto.

La provocazione degli inventori della fotocamera

Questa fotocamera è stata ideata da Mathias Vef e Benedikt Groß, con lo scopo di provocare un dibattito e sollevare attenzione su un problema. Il deepfake e le nuove tecnologie rappresentano una minaccia per la nostra privacy e la nostra sicurezza online. NUCA è stata progettata e funziona, ma non verrà mai commercializzata, almeno dai suoi ideatori. Ma chissà che un domani qualche concorrente non progetti un prodotto simile.