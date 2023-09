Carrozzeria danneggiata: basta farsi fregare dal meccanico, la ripari da solo a costo zero

Avere dei piccoli danni alla carrozzeria è purtroppo molto frequente e le riparazioni costano care. Possiamo però risolvere anche da soli.

Che disdetta quel graffio sull’auto! Purtroppo capita ed evitarlo è quasi impossibile. I fattori che possono creare graffi o ammaccature sono davvero tanti: dalla grandine ad altri agenti atmosferici, fino a piccoli “contatti” con altri veicoli o spartitraffico durante le manovre di parcheggio. E non da ultimo purtroppo anche danni causati dalla disattenzione di altre persone.

Chi ha un’auto nuova o semplicemente vuole mantenere bene quella che ha sicuramente prova molto dispiacere quando deve ricorrere alla riparazione della carrozzeria dell’auto. Anche perché, purtroppo, i prezzi chiesti dai professionisti del settore sono sempre alti.

Che sia per risparmiare o no, comunque in alcuni casi possiamo effettuare le riparazioni in autonomia. Parliamo ovviamente di ammaccature lievi poiché com’è immaginabile se il danno è ampio dovremo gioco forza ricorrere al carrozziere.

Come riparare i danni alla carrozzeria in pochi minuti, comodamente nel proprio garage

Possiamo trovarci di fronte a due comunissimi tipi di danno alla carrozzeria dell’auto, ovvero le ammaccature e i graffi. Nel primo caso, se l’ammaccatura non è molto ampia e non ha compromesso la struttura e/o la vernice in generale, possiamo ovviare con pochi strumenti che abbiamo già in casa. Basta infatti procurarsi un normale phon per capelli e uno spray ghiacciato. Agendo sull’ammaccatura con questi strumenti sfrutteremo lo shock termico che farà tornare in posizione originaria la lamiera danneggiata.

Se l’ammaccatura ha coinvolto anche la vernice possiamo comunque ripararla in autonomia; esistono dei kit appositi, facilmente reperibili e a basso costo, con una colla speciale e una ventosa. La riparazione con questi strumenti non causerà ulteriori crettature nella vernice.

Se invece abbiamo a che fare con dei graffi, ovvero il tipo di danno purtroppo più frequente, possiamo sfruttare altri mezzi. Sempre ovviamente all’insegna del risparmio e con operazioni che non sono difficili da attuare. In caso di graffi superficiali basta acquistare della pasta abrasiva o della cera; innanzitutto la parte danneggiata va pulita e sgrassata bene, poi si passa all’applicazione della pasta o della cera.

Quando i graffi sono profondi, dovremo avere l’accortezza di trovare la vernice del colore esatto dell’auto, altrimenti il risultato sarà sicuramente pessimo. Ma non è una missione impossibile e dopo aver sgrassato la parte danneggiata si dovrà solo passare la vernice e aspettare 2 giorni per la completa asciugatura.

Sono tutte azioni facilmente eseguibili da chiunque, anche se ovviamente è sempre bene adottare tutte le precauzioni del caso. Durante i lavori è opportuno indossare guanti e mascherina, per non respirare le esalazioni delle cere, vernici o colle.