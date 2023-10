Butti le bucce di banana? Grosso errore, l’uso che ne puoi fare per la tua salute è incredibile

Le bucce di banana spesso finiscono nella spazzatura, ma possono essere riutilizzate in altri modi in cucina o nell’orto.

La banana è uno dei frutti preferiti da grandi e piccini. È il secondo frutto più consumato in Italia, subito dietro la mela e davanti all’arancia. Ogni anno, infatti, vengono acquistati 10 chilogrammi di banane per abitante, ovvero altrettante bucce di banana che finiscono nella spazzatura. E perché non riciclarle?

Tonica, ricca di vitamina B6 e potassio, la buccia di banana è ricca di benefici per la casa, in cucina e in giardino. Scopriamo come usarla in modo intelligente.

Buccia di banana: non la butterai mai più

Per ridare lucentezza a pezzi e posate ossidate, la buccia di banana è la soluzione. Per lucidare l’argenteria, puoi applicare direttamente l’interno di una buccia di banana e poi lucidare con un panno. In alternativa, mescola una buccia con acqua in un contenitore e strofina l’argenteria.

La buccia di banana è ottima anche per pulire le scarpe di cuoio. Potete utilizzare l’interno delle bucce di banana. Basta strofinare le scarpe con la buccia per farle brillare. Successivamente ripassare con un panno morbido per rimuovere i residui.

Cruda o cotta, la buccia di banana è un ingrediente importante nella cucina asiatica. Potete preparare un frullato lavando prima le bucce e lasciandole ammorbidire in acqua bollente. Poi frullateli nel robot da cucina, aggiungendo altra frutta di stagione. Potete realizzare anche una torta anti spreco riutilizzando le bucce.

Con le bucce delle banane si può ottenere un aceto naturale. Per prepararlo bisogna mettere a macerare per una settimana le bucce di banana, precedentemente lavate in un barattolo ermetico, a cui bisogna aggiungere l’aceto bianco. Una volta filtrata la miscela, avrete un aceto di banane fatto in casa e naturale.

Le bucce di questo frutto dalle 1000 proprietà può essere adoperato anche come fertilizzante naturale. La buccia di banana è ricca di potassio, che è un efficace fertilizzante naturale per lo sviluppo delle piante. Per realizzarlo, dovete semplicemente tagliare le bucce a listarelle e poi seppellirle sotto le vostre piante come pomodori e melanzane.

Mentre si decompongono, le pelli sepolte rilasceranno minerali che nutriranno le piantagioni. Puoi anche usarli come repellente contro i parassiti delle piante. Per fare questo, devono essere messe a bagno in acqua per dieci giorni. Quindi filtra l’acqua e mescola il liquido con l’acqua e tutto ciò che devi fare è spruzzare direttamente sulle piante.