Brando Ephrikian, durante Uomini e Donne spunta il segreto dal suo passato

Chi è Brando Ephrikian? Il ragazzo diventato famoso grazie a Uomini e Donne si racconta e ci fa scoprire qualcosa del suo passato.

Nato a Treviso nel 2001, Brando è diventato un personaggio televisivo grazie al programma di Maria de Filippi, Uomini e Donne, che lo ha visto tronista ad agosto di questo 2023. Ma chi è veramente il ragazzo? Che cosa si sa del suo passato prima di esordire in televisione?

Vi stupirà sapere che era un ex giocatore di pallone e che ha fatto diversi lavori già da giovanissimo, pur essendo figlio d’arte. Il suo nonno e il suo bisnonno infatti erano direttori d’orchestra, mentre la zia è un’attrice. Ma per sentirsi indipendente Brando si è cimentato come cameriere, aiuto cuoco e maestro di sci, prima di diventare il tronista oggi famoso. E non è finita qui.

Il passato di Brando Ephrikian

Da piccolo visse per qualche anno a Miami, fino all’età di 6-7 anni ed è molto legato a quella città. Lì ci sono i suoi ricordi d’infanzia come la prima scuola, le prime vacanze al mare, e il suo primo cane che era un bulldog. Come lui stesso ha spiegato, i suoi genitori divorziarono quando aveva solo 10 anni, ecco perché è particolarmente legato ad una foto che lo ritrae con mamma e papà quando stavano ancora assieme.

Brando ricorda anche benissimo quel giorno in cui era in piscina con entrambi e all’improvviso vide del fumo nero uscire da una finestra di casa: colpa della mamma, che aveva dimenticato il suo latte sul fuoco! Il ragazzo ha svelato anche qual è il suo comfort food: la pasta al ragù e la pasta al sugo che gli preparava la sua nonna. Nonostante mangi quasi tutto, si può dire che è molto legato a quei cibi soprattutto per i bei ricordi che suscitano nella sua memoria.

La nonna infatti gli cucinava questi piatti quando tornava da scuola. Tuttavia, Brando non si è soffermato solo sua infanzia. Tra i suoi ricordi, ci sono anche momenti legati alla crescita e ad episodi indimenticabili. In particolare, un avvenimento molto romantico della sua vita fu durante una vacanza. Il ragazzo ha raccontato che per l’occasione era a Mykonos con dei suoi amici e appena arrivato all’aeroporto ha incontrato un gruppo di giovani americane.

La coincidenza ha voluto che rivedesse le ragazze anche la sera in un ristorante dell’isola. Ed è qui che ebbe inizio un gioco di sguardi con una delle presenti, con la quale è scattata una chimica inspiegabile. Tant’è che Brando ha passato quei 10 giorni di vacanza con la ragazza. Tra lunghe serate a parlare sotto le stelle e momenti teneri, egli ha parlato di questa esperienza come un qualcosa di particolare, che difficilmente dimenticherà.