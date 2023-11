Attenzione, potresti avere a fianco una persona instabile: come riconoscerle dalle frasi che dicono

Scopri se chi è al tuo fianco è una persona instabile. Le frasi con cui si esprime possono svelare molto sul suo modo di essere.

Quando si ha a che fare con gli altri, riuscire a comprenderli nel profondo può risultare molto difficile, soprattutto se i modi di agire e le reazioni che hanno alle nostre parole risultano esagerate o fuori luogo. Eppure, è proprio dal modo di rispondere a determinate parole che si può capire tanto di chi ci sta accanto.

E tutto arrivando persino a rendersi conto se si tratta o meno di persone instabili. Un esempio è quello delle reazioni a critiche ovviamente costruttive o a pareri semplicemente diversi ed espressi con calma. Dal tipo di risposta dell’interlocutore si può infatti cogliere davvero più di quanto si immagini.

Le frasi tipiche delle persone instabili

Iniziamo con il dire che spesso le persone instabili tendono a dimostrarsi passivo aggressive e ad esaltare o denigrare se stesse in modo eccessivo e quasi sempre fuori luogo. Questo modo di fare già da solo dovrebbe metterti sempre in guardia. Per eliminare ogni dubbio, però, ci sono frasi tipiche che se dette possono risultare come una conferma importante.

Hai sempre ragione tu

Questa frase seguita da un atteggiamento irritato indica una scarsa capacità di affrontare il dialogo e di accettare un eventuale parere diverso. Un atteggiamento che denota insicurezza ma anche una mancanza di capacità nel gestire una conversazione a due. In alcuni casi può nascondere un desiderio di manipolare la situazione.

Pensa a quello che fai tu

Anche questo tentativo di deviare l’attenzione su di te può rappresentare un indizio che la persona che hai davanti è instabile e che non sa come gestire anche il più semplice conflitto.

Anche tu avresti fatto così

Volerti rendere partecipe di un errore stabilendo che anche tu lo avresti fatto è segno di non saper assumere le responsabilità e di gestire la vita in modo sbagliato.

Tu sei peggio di me

Questa è un’altra frase tipica di chi non sa assumersi le proprie responsabilità e di chi cerca di apparire comunque migliore. Un vero e proprio campanello d’allarme.

Forse non dovremmo più vederci

E se ad una critica costruttiva la risposta è quella di tagliare ogni rapporto? In questo caso l’instabilità è più che eloquente e forse sarebbe davvero il omento di cogliere l’invito e di allentare i rapporti.

Queste frasi, soprattutto se espresse nel mezzo di un dialogo più che normale o davanti ad una critica cortese e costruttiva, possono dire davvero molto della persona che hai davanti e farti capire se è o meno stabile e come agire per il tuo benessere.