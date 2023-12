Benedetta e Cristina Parodi hanno un fratello maggiore: Roberto sta diventando più famoso di loro

Benedetta e Cristina Parodi hanno un fratello maggiore che si chiama Roberto, lo sapevate? È quasi più famoso di loro, ecco di cosa si occupa.

La famiglia Parodi è senza dubbio una famiglia piena di talento, e non lo scopriamo certamente adesso. Cristina è una giornalista apprezzatissima e molto rispettata, oltre che un’imprenditrice di successo, e anche sua sorella Benedetta non è da meno, anzi è una delle regine della cucina in tv, oltre che un’autrice e conduttrice molto amata.

Quello che però molti scopriranno forse solo ora, è che le due conduttrici hanno anche un fratello, anche lui molto conosciuto. In pochi lo sanno, anche perché lui compare poco sui profili social delle sorelle, nonostante abbia ottimi rapporti con entrambe. Lo avete mai visto? Benedetta, che è particolarmente attiva su Instagram, qualche volta lo ha mostrato nelle foto di famiglia, ma più spesso pubblica immagini con sua sorella o con sua mamma Laura.

La conduttrice è più abituata a condividere la sua quotidianità con i followers e a raccontare loro tutto quello che fa e soprattutto quello che cucina per lavoro o anche per la sua famiglia. Nonostante i tanti impegni professionali e familiari, però, Benedetta non perde occasione per dedicare del tempo anche alla sua famiglia d’origine. Siete curiosi di sapere chi è suo fratello e cosa fa nella vita?

Benedetta e Cristina Parodi hanno un fratello, lo sapevate? Si chiama Roberto ed è il primogenito della famiglia, ecco cosa fa nella vita

Benedetta e Cristina Parodi sono tra le ‘sorelle famose’ più amate dal pubblico. Come si vede dai social, sono molto legate e cercano sempre di ritagliarsi uno spazio per trascorrere del tempo insieme, anche con le rispettive famiglie. Ma sapevate che le due hanno anche un fratello maggiore?

Lui compare di meno nelle foto sui social, ma è comunque molto legato ad entrambe. Si chiama Roberto e ha 60 anni, uno in più rispetto a Cristina e ben 9 in più di Benedetta, che è la ‘piccola’ di casa. Lo avevate mai visto? È un uomo molto elegante e di classe e anche lui è piuttosto famoso.

Dopo essersi laureato in ingegneria meccanica e aver lavorato per diverso tempo come dirigente di banche estere, infatti, ha deciso di lasciare tutto e dedicarsi alla sua più grande passione: la scrittura. Da qualche anno, dunque, lavora come giornalista e conduttore televisivo.

A differenza delle sue sorelle, però, Roberto Parodi si occupa principalmente di motociclette, che sono l’altra sua grande passione, per cui è direttore della rivista Riders e conduce programmi che trattano di motori. Sposato dal 2004 con Giovanna Deddè, Roberto ha 3 figli che spesso compaiono con lui sui social.