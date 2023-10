Avete mai visto Giampiero Mughini da giovane? Capelli neri e corti, occhiali e look inglese: il giornalista è irriconoscibile

Avete mai visto Giampiero Mughini, l’attuale concorrente del Grande Fratello, da giovane? Capelli neri e corti, occhiali e look inglese: il giornalista è irriconoscibile

82 anni e non sentirli. Giampiero Mughini, proprio in queste ore, sta vivendo i suoi primissimi giorni all’interno della casa del Grande Fratello.

Una esperienza che probabilmente non avrebbe mai pensato di poter o voler fare nella sua vita, ma che si sta rivelando già molto costruttiva per un personaggio della televisione come lui, che ha fatto davvero di tutto nella sua carriera e che aveva giusto questo tassello mancante all’interno del suo incredibile curriculum.

Giampiero avrebbe dovuto entrare all’interno del programma praticamente all’inizio, poi per diversi problemi è stato costretto a rimandare il suo ingresso. Lunedì finalmente è arrivato questo momento tanto atteso e, a gran sorpresa, si sta rivelando un personaggio già molto apprezzato da parte dei telespettatori italiani, ma anche dei suoi nuovi compagni di avventura. Nessuno lo avrebbe mai potuto immaginare, dal momento in cui Giampiero, come sappiamo, è un personaggio molto forte e con un carattere certamente non facile.

Giampiero Mughini: avevate mai visto il famoso giornalista da giovane?

Giampiero è già entrato nella storia del programma con un record: è stato infatti il primo ad avere la possibilità di diventare concorrente del Grande Fratello e di entrare all’interno della casa con dei libri. Infatti, prima, questo non era mai stato possibile. Il famoso giornalista, però, ha detto che non può vivere senza leggere, e questo è stato il suo compromesso per poter entrare all’interno della trasmissione più seguita della televisione italiana.

Insomma, Giampiero è proprio l’uomo dei record in ogni senso, e non solo per quello che ha fatto nella sua carriera. D’altronde è davvero da ammirare il fatto che abbia deciso di fare una esperienza di questo tipo, nonostante abbia superato la soglia degli ottant’anni oramai da un po’. Infatti, è probabilmente uno dei concorrenti più adulti che siano mai entrati all’interno di questa trasmissione.

Nella casa è entrato con un look molto eccentrico: vestiti colorati e occhiali gialli. Ma voi lo avevate mai visto da giovane? In un vecchio video trovato su Youtube, lo vediamo in modo che lo rende del tutto irriconoscibile. Capelli scuri, occhiali squadrati e cappotto modello Sherlock Holmes. Insomma, Giampiero quando era giovane aveva davvero un fascino indistinguibile!