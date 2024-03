Autovelox: arriva lo stop alle multe, ecco cosa cambia

L’obiettivo principale deve essere la sicurezza stradale. Basta usare gli autovelox come una specie di finanziaria degli enti locali, Comuni in primis. Questo è ciò che adesso potrebbe portare ad un cambio di linea da parte delle regole relative a queste terribili macchinette.

L’incubo di migliaia di contribuenti potrebbe diventare meno opprimente. Ma cosa cambierebbe e perché? Ecco cosa bolle in pentola e cosa potrebbe cambiare in materia.

Autovelox: arriva lo stop alle multe, ma quali?

Addio multe degli autovelox sotto i 50 km orari. Un cambiamento netto delle regole odierne che di fatto non distinguono sui limiti di velocità. Tutto nasce dai problemi di questi tempi. Perché continuano le polemiche riguardo all’utilizzo di queste apparecchiature che controllano la velocità dei veicoli. Soprattutto perché spesso si usano in tratti di strada dove sembra che la sicurezza stradale non sia la priorità. In pratica le polemiche nascono per l’uso degli autovelox da parte dei Comuni come fossero uno strumento utile solo per fare cassa a discapito dei cittadini. Basti pensare a ciò che succede in grandi città dove sono nate le ormai famose zone con limite a 30 km orari.

Il decreto autovelox: di cosa si tratta e a cosa serve

Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini pare intenzionato a prendere in mano la situazione ed a venire incontro alle istanze dei contribuenti. Sugli autovelox arriva lo stop alle multe in quelle zone dove l’utilizzo di queste apparecchiature non è strettamente collegato alla sicurezza stradale. Macchine usate a scopo di lucro dalle amministrazioni pubbliche. L’argomento è stato centrale durante gli ultimi appuntamenti dell’organo di collegamento tra Governo e Comuni, cioè la Conferenza Stato-Città. Addirittura si parla di decreto autovelox.

Il limite minimo di velocità diventa una salvaguardia per gli automobilisti

In questi nuovo atto del Governo, su cui pare ci sia già una sorta di intesa tra le parti, cambiano le norme riguardo alle regole di collocazione di tali sistemi di rilevamento. Una modifica al Codice della Strada è in arrivo, e adesso diventa centrale la sicurezza stradale. In pratica adesso gli autovelox dovranno essere collocati esclusivamente in strade dove statisticamente gli incidenti stradali sono assai frequenti e dove non è possibile oggettivamente, la constatazione immediata delle Forze dell’Ordine. Ed in questo nasce il limite di velocità minimo a partire dal quale gli autovelox non potranno far scattare le multe. In pratica sotto i 50 Km orari mai più multe. O almeno per gli autovelox arriva lo stop alle multe al di sotto dei 50 km orari, a meno che non ci siano gli organi accertatori capaci di sanzionare le infrazioni in tempo reale.