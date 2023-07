Annalisa in abito bianco è bellissima: la dedica della cantante per il neo marito commuove tutti

Da pochi giorni Annalisa Scarrone è convolata a nozze e ha dedicato parole speciali al marito sui social, la favolosa cantante commuove tutti.

Per mesi si è parlato del matrimonio di Annalisa, una bellissima novità rimasta nascosta fin quando non sono saltate fuori le pubblicazioni di nozze. La meravigliosa cantante ha sposato in gran segreto Francesco Muglia il 29 giugno nella Basilica di San Francesco ad Assisi e gli ha dedicato parole davvero speciali e piene d’amore.

La cantante è sempre stata molto riservata, preferisce infatti tenere la sua sfera personale lontana dai riflettori e fino ad ora c’è sempre riuscita. In pochi infatti sapevano che era innamorata e che da circa due anni è legata sentimentalmente a Francesco Muglia. Lei stessa quando ha confermato che sarebbe convolata presto a nozze aveva fatto sapere che chi li conosce sa quanto i due si amino, per gli altri sapeva che sarebbe stata una sorpresa perché non ha mai parlato di lui pubblicamente.

Per Annalisa le cose procedono a gonfie vele sia dal punto di vista sentimentale che professionale, i suoi ultimi brani come al solito stanno conquistando un incredibile successo. Con la sua splendida voce e il suo talento fa impazzire sempre tutti, a renderla famosa è stato Amici di Maria De Filippi e da quel momento continua a conquistare un successo dietro l’altro.

Annalisa dopo le nozze dedica parole speciali al marito, in abito bianco è stupenda

Un post pubblicato nei giorni scorsi ha fatto impazzire praticamente tutti, come al solito è bella da togliere il fiato. La speciale didascalia ha commosso i suoi tantissimi e affezionati follower, le speciali parole sono per il neo marito.

Pochi giorni dopo le nozze Annalisa sul suo profilo Instagram ha postato alcuni scatti che la ritraggono con addosso l’abito di sposa, vestita di bianco è un vero spettacolo. Non ha scelto un abito convenzionale, infatti ha optato per un vestito molto corto arricchito con merletti, swarovski e un cinturino di brillantini. In forma smagliante come sempre ha fatto girare la testa praticamente a tutti, le sue gambe in bella mostra sono spettacolari.

Nella didascalia del post ha scritto di essersi chiesta tante volte cos’è l’amore ma non ha una risposta precisa. Lei lo interpreta con una fortissima spinta verso il futuro, una passione che spinge a fare tutto, anche le cose inaspettate. Ha poi aggiunto: “La musica, le mie persone, le mie fragilità, i miei traguardi, mettersi nei panni degli altri, l’immaginazione, i luoghi, la condivisione, piangere, ridere, buttarsi. L’amore per l’amore.”