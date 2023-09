Andrea Delogu si mostra ‘senza trucchi’ sui social: “La verità”

Andrea Delogu sui social si mostra al naturale e svela ai suoi tantissimi fan la verità, sempre incantevole conquista tutti.

Sui social Andrea Delogu non ha paura di mostrarsi in versione acqua e sapone, anche così è bella da togliere il fiato. I suoi tantissimi fan non appena l’hanno vista sono impazziti, come sempre ha infatti fatto il boom di apprezzamenti e like.

La nota ed amata conduttrice ci ha tenuto a mostrare ai suoi seguaci la ‘verità’, non tutte le donne note del mondo dello spettacolo hanno il coraggio di farlo. Per lei però è sicuramente più facile perché è meravigliosa anche senza trucchi.

Il post pubblicato nei giorni scorsi dopo aver partecipato al Festival del cinema di Venezia è piaciuto moltissimo ai suoi tantissimi fan, quotidianamente Andrea Delogu riceve affetto e sostegno da parte dei suoi affezionati fan.

Andrea Delogu mostra il ‘dietro le quinte’ di Venezia, il messaggio per i fan riscuote non poco successo

La splendida conduttrice al Festival del cinema di Venezia incanta tutti con un look mozzafiato, sui social però mostra la verità, senza trucco è un vero spettacolo.

Andrea Delogu tramite un video postato sul suo profilo Instagram ha fatto sapere ai suoi tantissimi e affezionati fan che per quest’anno la sua avventura a Venezia è finita ed è stato bellissimo. Ci ha tenuto però a mostrarsi anche ‘senza trucchi’ dicendo va bene anche così, perché si è belle anche al naturale. Nel video mostra diversi momenti che precedono il red carpet al Festival del cinema di Venezia, quelli in cui si prepara e si affida a persone stupende per apparire al meglio.

La nota conduttrice pensa però che non fa male sottolineare ogni tanto il fatto che dietro a delle immagini meravigliose e a tutta quella preparazione c’è la verità. Ha quindi messo in risalto la sua gonfiotta frangia fonata la sera precedente prima di andare a letto e il suo viso struccato. Ci ha tenuto quindi a precisare che le donne sono belle anche senza trucchi, poi ci sono i momenti in cui vuoi splendere e allora ti aiuti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Somatoline Skin Expert (@somatolineskinexpert)

Sempre stupenda e con un modo di fare che conquista praticamente tutti Andrea Delogu ha fatto il pieno di like e commenti ricchi di affetto e complimenti. I suoi seguaci la adorano e non fanno altro che farglielo notare.