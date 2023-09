Alfonso Signorini: qual è il suo titolo di studio e che lavoro faceva prima della tv

In pochissimi conoscono qual è il titolo di studio di Alfonso Signorini e che lavoro faceva il conduttore prima del successo.

L’attesa è finalmente terminata: l’ottava edizione del Grande Fratello è incominciata. A distanza di qualche mesa dalla vittoria di Nikita Pelizon e tutte le polemiche che ne sono nate, Alfonso Signorini ha preso nuovamente le redini in mano dell’amato reality di Canale 5, promettendo al suo pubblico un format completamente diverso dai precedenti e dei colpi di scena clamorosi.

Entrato a far parte della grande famiglia del Grande Fratello dapprima come opinionista, Alfonso Signorini si è facilmente fatto apprezzare, diventando – dopo l’addio di Ilary Blasi – il suo unico conduttore. Sono trascorsi circa quattro anni da quel momento, eppure ciascuna edizione del reality sotto il suo timone non è mai scontata e ripetitiva, ma sempre ricca di sorprese e imprevisti inaspettati.

In attesa di poter vedere come andrà a finire questa ottava edizione del Grande Fratello, siete curiosi di conoscere nel profondo Alfonso Signorini? È un personaggio pubblico a tutti gli effetti, è vero, ma cosa si sa sul suo titolo di studio e sul lavoro svolto prima del successo?

Qual è il titolo di studio di Alfonso Signorini e cosa faceva prima del successo

Seppure sia amatissimo dal pubblico italiano, siamo certi che non tutti conoscono ogni ‘dettaglio’ della vita di Alfonso Signorini. In molti, ad esempio, sono curiosi di sapere in che cosa sia laureato il famoso conduttore di Canale 5 e, soprattutto, quale sia stato il suo lavoro prima di compiere il suo debutto sul piccolo schermo.

Nato a Milano il 7 aprile del 1964, Alfonso Signorini ha avuto da sempre la passione per la letteratura e le parole. E così dapprima finisce il suo percorso liceale in studi classici, poi continua quello che aveva iniziato, laureandosi in Lettere Classiche – ottiene nello stesso periodo anche il diploma in pianoforte – e specializzandosi in Filologia umanistica e medievale. Insomma, un percorso scolastico e universitario davvero encomiabile.

Il suo percorso lavorativo inizia molto presto. E, almeno all’inizio, non ha nulla a che vedere con i riflettori. Dopo aver conseguito la laurea, infatti, Alfonso Signorini inizia a lavorare come insegnante di Italiano, Storia, Geografia e Latino presso un noto liceo lombardo. Salutata per sempre, poi, la carriera da professore, inizia quella da giornalista, scrivendo per il quotidiano La provincia di Como. Da lì, tutta è storia.