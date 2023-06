Andrea Delogu, “Come la storia Infinita”: 4 scatti da urlo con la sorpresa finale – FOTO

Un set di foto pazzesche pubblicato da Andrea Delogu ha fatto girare la testa ai suoi tantissimi e affezionati follower, è proprio uno schianto.

Da anni conquista tutti con la sua irresistibile bellezza e il suo corpo da favola, Andrea Delogu è favolosa e di certo non passa mai inosservata agli occhi di chi la segue e la ama. Questi non si stancano mai di ripeterle quanto sia favola e super seducente, la adorano.

Molto amata sul piccolo schermo, in radio ma anche sui social, la splendida conduttrice e attrice sul suo profilo Instagram vanta 632mila follower, questi impazziscono quando la vedono. Spesso ironica e divertente riesce sempre a catturare l’attenzione dei suoi tantissimi fan e quando si mostra in versione seducente manda il web completamente in tilt.

A farla finire spesso al centro del gossip anche la sua sfera personale, in passato si vociferava di un suo presunto flirt con Stefano De Martino. I due hanno più volte chiarito di essere solo buoni amici oltre che colleghi, lui le è stato vicino anche quando il suo matrimonio è finito. Oggi Andrea Delogu è felice accanto al modello 24enne Luigi Bruno, la loro differenza d’età all’inizio è stata da molti criticata, i due però sono felici e lei non dà più peso alle critiche.

Andrea Delogu super sensuale e incantevole con un outfit da urlo, il set di foto infiamma il web

Ieri la meravigliosa conduttrice ha lasciato tutti a bocca aperta con un sensuale set di scatti pubblicato sul suo profilo Instagram, alla fine c’è una sorpresa inaspettata.

Nella didascalia scrive ‘love come la storia infinita’ ed è un vero spettacolo. Andrea Delogu indossa solo una camicia, le sue gambe in bella mostra sono fantastiche. In posa fissa l’obiettivo con un’espressione davvero travolgente e ammaliante, i suoi seguaci ammirandola in tutto il suo splendore sono impazziti.

In uno degli altri scatti si mostra inginocchiata di spalle, la camicia si solleva un po’ e si vede chiaramente che l’intimo è trasparente. Un particolare hot che naturalmente non è sfuggito all’attenzione dei suoi seguaci, questi non hanno capito più nulla non appena l’hanno vista così sensuale e incantevole.

Dopo quattro scatti super sensuali i fan non si aspettavano nel quinto questo tipo di sorpresa. Di che si tratta? La quinta foto non ritrae più lei ma un cartoon, Andrea Delogu li inserisce spesso nei suoi post per divertire i fan.