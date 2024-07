Andare al mare a fare il bagno non è sempre stato così semplice: come facevano nell’Inghilterra vittoriana

In questo periodo è difficile non andare al mare e fare il bagno come se niente fosse più semplice al Mondo, ma non è sempre stato così. Siamo qui oggi per dirvi un po’ di curiosità su questa abitudine che una volta era molto particolare.

Al giorno d’oggi troviamo assolutamente normale andare in una spiaggia e vedere tante persone nell’acqua. Noi stessi, appena ci sistemiamo un attimo con ombrellone e sdraio siamo prontissimi per il tuffo e per un bagno rinfrescante. Ma andare al mare e fare il bagno non è sempre stato così semplice. In questo articolo vedremo qualche curiosità legato all’inizio di questa abitudine, soprattutto quando in Inghilterra scoprirono il mare e come era per le donne poter andare a fare il bagno.

Andare al mare a fare il bagno non è sempre stato così semplice: l’età vittoriana in Inghilterra

Chi abita al mare ha tutto facilitato da questo punto di vista, ma chi non sapeva neanche come fosse il mare, ha avuto modo di conoscerlo soltanto quando è stata inventata e costruita la ferrovia. Questa è stata realizzata per la prima volta in Inghilterra e così le persone che abitavano lontane dal mare hanno potuto scoprire un nuovo ambiente. Con il treno si potevano raggiungere le primissime località balneari inglesi come Margate, Brighton e Weymouth.

Tuttavia, a quel tempo, e stiamo parlando di metà ‘800, le donne non potevano mostrare la loro pelle in pubblico, quindi, se avessero voluto andare in acqua sarebbero dovute andare con i vestiti lunghi. Però, c’è stata un’invenzione apposta per loro: le bathing machines.

Bathing machines: cosa sono e come venivano usate dalle donne

L’Inghilterra vittoriana era un paese molto puritano, come ci informa la rivista scientifica Focus. Quindi, una donna che faceva il bagno creava scandalo. Allora, sono state inventate delle cabine su ruote trainate da cavalli. I cavalli andavano nell’acqua, fino a quanto potevano. Poi, le donne usavano queste cabine per cambiarsi e andare in acqua dal retro. I vestiti erano più consoni ad un bagno e nessuno poteva guardare. La stessa Regina Vittoria usava una di queste cabine per andare a fare il bagno. La sua si può ancora ammirare sull’Isola di White.