Ami coltivare e donare le rose? Questi festival di maggio in Italia e all’Estero potrebbero interessarti

Tra le piante che adornano case e balconi quelle con i fiori sono tra le più colorate e profumate. Possiamo avere il pollice verde e coltivarne tante con successo. Sono spesso le rose quelle che sono motivo di orgoglio per gli appassionati di giardinaggio. A loro sono dedicati alcuni festival.

Suoni, colori, odori riempiono le nostre giornate. Alcuni sono gradevoli, altri meno. Pensiamo al rumore del martello pneumatico, al rosso del semaforo quando abbiamo fretta o alla puzza di sudore nella metro. Per fortuna abbiamo la possibilità anche di ascoltare il cinguettio degli uccelli o belle canzoni. Pensiamo anche al cielo azzurro dopo un temporale. L’odore di un buon piatto è molto invitante.

La regina dei fiori

C’è qualcosa in natura che può regalarci belle esperienze multisensoriali. Ci riferiamo alle piante, soprattutto a quelle da fiore. Possiamo sfiorare con le dita i petali vellutati, ammirare le sfumature dei colori e sentire il profumo ad esempio della rosa. Questi fiori sono tra i più regalati e da secoli soggetto di poesie e canzoni. Rose grandi o piccole sono anche tra le immagini che molti preferiscono tatuarsi. A Monte Carlo ogni anno si organizza il Ballo della rosa per una raccolta benefica. Sono molti nel Mondo, inoltre, i concorsi tra floricultori per eleggere la più bella. Il mese di maggio dedicato alla Madonna si lega inoltre a questo magnifico fiore.

Ami coltivare e donare le rose? Questi festival di maggio sono imperdibili

Vicino Torino presso la Venaria Reale si svolgerà nei giorni 18 e 19 maggio 2024 la ventesima edizione del Festival delle Rose. Il programma è molto ricco. Nell’area espositiva potremo acquistare piante da giardino, erbe aromatiche, accessori per decoupage e soprattutto rose antiche e moderne. Avremo anche modo di comprare oggettistica e prodotti enogastronomici di alcune Regioni italiane. Un’infiorata adornerà la Cappella di Sant’Uberto e il Bosco delle Fate accoglierà e intratterrà le famiglie con i bambini. Tra gli altri eventi, ci sarà la parata dei fiori danzanti e la possibilità di creare un’essenza personale. Chiuderà ogni giornata del festival una degustazione multisensoriale.

Iniziato ad aprile continua nel mese di maggio il Festival delle Rose a Nova Gorica in Slovenia. Tra le esperienze che ci attendono l’11 maggio ci saranno la raccolta, distillazione e degustazione delle rose di Damasco. Sempre sabato 11 si terrà una mostra di essenze naturali. Domenica 12 è possibile girare per il mercatino e comprare rose Bourbon e di altre varietà. Il 15 si terrà un workshop sul sapone alle rose, il 18 sulla ceramica. Infine, domenica 19 maggio dovrebbe svolgersi una passeggiata tra i roseti di Nova Gorica. Ami coltivare e donare le rose? Questi festival di maggio dedicati alla regina dei fiori sono molto interessanti.