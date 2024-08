5 cose da fare in auto durante il viaggio: per non annoiarsi mai

L’estate è tempo di vacanza, ma anche di lunghi viaggi in auto. Ecco che cosa fare per ingannare il tempo e per distrarsi un po’ durante le ore di spostamento per raggiungere la meta desiderata.

Ci sono diversi mezzi di trasporto per raggiungere la località scelta delle proprie vacanze. C’è chi deve necessariamente spostarsi in aereo, oppure in treno. La maggior parte delle persone, però, anche per lunghi chilometri, preferisce l’auto. In questo modo, si può portare ogni cosa che serve ed essere del tutto autonomi. Il tempo da trascorrere in auto può essere molto lungo, però. Quindi, ecco 5 cose da fare in auto durante il viaggio per passare il tempo in modo più piacevole. È molto utile per le famiglie e per i bambini, soprattutto.

5 cose da fare in auto durante il viaggio: ecco come intrattenere i bambini

I bambini si spazientiscono facilmente e non è facile tenerli a bada nei viaggi molto lunghi. Per questo occorre intrattenerli con dei giochi e delle attività. Il primo gioco, il più famoso, è “Io vedo con il mio occhietto…” e poi si dà un indizio su un oggetto che si trova in auto. Parlando tra i componenti dell’auto e guardandosi attorno il tempo passerà velocemente e piacevolmente.

Una seconda attività che si può fare in auto durante il viaggio è inventare storie. In realtà non servirebbero oggetti per fare questo gioco e si può iniziare da un episodio realmente accaduto al bambino. Poi, ci sono anche delle carte che possono aiutare nella narrazione. Che dite poi della tombolina da viaggio? Sono delle cartelle in cui ci sono delle immagini riguardanti oggetti che si incontrano per strada: cartelli stradali, veicoli, ecc… I bambini devono guardare la propria cartellina, guardare fuori dal finestrino e trovare gli oggetti.

Inoltre, si possono fare giochi di parole. Ad esempio, una persona inizia a dire il nome di un oggetto. L’altra persona deve ripetere quella parola e poi aggiungerne un’altra e così via fino a quando qualcuno sbaglierà la catena. Poi, il modo migliore di ingannare il tempo è sicuramente quello di cantare insieme le canzoni preferite.

Intrattenimento per i più grandi

Anche gli adulti hanno bisogno di intrattenersi e di distrarsi mentre sono in auto. Ci sono diverse app per smartphone che offrono scelte sulle attività da fare. Oppure, ci sono i giochi di parole, indovina chi (con un personaggio famoso), indovinare le canzoni, contare le auto di un certo modello in un determinato lasso di tempo. Insomma, ci sono tanti giochi da poter fare in viaggio ed è meglio approfittarne non solo per ingannare il tempo, ma anche per allenare la mente.