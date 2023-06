Muore per quasi un anno, ma dopo si scopre che è vivo: ecco cosa gli è successo

Cosa faresti pur di realizzare un sogno? C’è chi sarebbe disposto anche a “morire”. Ecco la storia che ha sconvolto tutti.

Tutti noi abbiamo un grande sogno. Uno di quelli che per realizzarli non ci dormiamo la notte. Un sogno che tutti credono irrealizzabile ma che noi teniamo sempre li, chiuso in quel cassetto che non facciamo aprire a nessuno. Ci sono sogni piccoli e facili da realizzare, e poi ci sono i sogni grandi, per cui spesso lottare non basta. Per realizzare certi sogni, serve anche una buona dose di fortuna.

La fortuna oggi ci è data dalla viralità: se i contenuti postati sui social ottengono molte interazioni, la probabilità che il sogno si realizzi diventa leggermente più alta. Forse, se qualcuno nota i nostri contenuti, può aiutarci a realizzare un sogno. Succede spesso a tutti i giovani che attraverso i social sono diventati famosi.

Si finge morto su Tik tok per diventare attore

La stessa cosa che è successa all’uomo protagonista della storia che stiamo per raccontare. Il suo sogno era quello di recitare in una famosa serie tv. Non ci era mai riuscito a realizzare questo sogno, finchè non ha avuto un’idea decisamente geniale. Ha condiviso sul suo account Tik Tok un video. Sempre lo stesso, per più di 300 giorni. Un video dove non accadeva assolutamente nulla. C’era solo una cosa in primo piano: un uomo, talmente immobile da sembrare morto.

Forse è stata questa strana posizione ad attirare l’attenzione di milioni di utenti che hanno contribuito a rendere virale il video. Non capita tutti i giorni di vedere un morto sui social, giusto? Grazie a questa assurda viralità, l’uomo è riuscito a realizzare il suo sogno. Un sogno di certo non comune.

Con la diffusione di questo video l’uomo è riuscito a realizzare il sogno di diventare attore. Come? Farà il cadavere in un episodio di CSI. Per molti può sembrare poco, ma in realtà è un modo come un altro per farsi notare dai produttori della serie. Poi, diciamoci la verità, a tutti piacerebbe essere pagati per stare immobili, no?

Certo, non sarà stato facile fingersi morto per tutto il tempo. Ecco per questo ci vuole talento. Un talento che finalmente è stato notato da chi di dovere. E tu, cosa faresti per realizzare il tuo sogno? Riusciresti a fingerti morto? Fidati, non è facile come sembra.