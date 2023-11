Luca Argentero svela il percorso segreto: la rivelazione lascia tutti senza parole

È l’amatissimo dottor Andrea Fanti in Doc e negli anni è diventato una delle star del cinema italiano. Ecco la rivelazione di Luca Argentero.

Luca Argentero è uno dei volti più amati del cinema e della televisione italiana. Dopo aver studiato Economia, nel 2003 prende parte alla terza edizione del reality televisivo Grande Fratello, in cui arriva terzo classificato. Da quel momento, tra le partecipazioni ai programmi tv e il calendario per Max, comincia la sua scalata verso il successo nel mondo dello spettacolo, che inizia con la carriera da modello.

Il suo esordio nel mondo della televisione arriva nel 2005 con la quarta stagione della fiction Carabinieri, in cui interpreta il personaggio di Marco Tosi fino alla sesta. È qui che Luca Argentero comincia a mostrare il suo talento per la recitazione, ottenendo consensi tra il pubblico e la critica cinematografica. In quegli anni recita in numerosi film per il grande schermo, tra cui A casa nostra di Francesca Comencini e Saturno contro di Ferzan Özpetek.

Il suo talento per il cinema lo porta nel 2010 a recitare a fianco di Julia Roberts nel film Mangia Prega Ama, una pellicola di successo internazionale. Dal 2020 Argentero è protagonista di Doc – Nelle tue mani, la serie televisiva in cui interpreta il dottor Andrea Fanti, personaggio molto amato dal pubblico del piccolo schermo. L’attore è piuttosto riservato riguardo alla sua vita privata, ma sul suo profilo Instagram da tempo pubblica momenti della sua quotidianità.

Luca Argentero e la famiglia: un legame indissolubile

L’attore è molto legato alla sua famiglia ed è un papà estremamente dolce nei confronti dei due figli, Noè Roberto e Nina Speranza. Luca Argentero e la moglie Cristina Marino si sono conosciuti nel 2015, sul set del film Vacanze ai Caraibi. Durante le riprese tra i due attori è scattato immediatamente qualcosa, nonostante all’epoca Argentero fosse sposato con Myriam Catania.

La coppia tiene molto al rispetto della privacy, in modo particolare quando ci sono in gioco i figli piccoli. Nonostante la loro riservatezza, papà Argentero non riesce a resistere alla tentazione di condividere con i fan il suo orgoglio nei confronti dei suoi bambini. L’ultimo scatto apparso sul suo profilo Instagram, nel quale è alle prese con una passeggiata insieme all’ultimogenito Noè Roberto, ne è la prova.

Negli ultimi mesi, inoltre, l’attore è coinvolto nel progetto del suo 1 Caffè onlus, realtà sociale digitale nata per sostenere le piccole medie associazioni no profit italiane. Argentero ha restituito alla comunità uno dei simboli della città di Torino, il Villino Caprifoglio, e lo fa coinvolgendo attori pubblici e privati del territorio.