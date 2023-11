Elena Santarelli, cosa mangia per essere così in forma: nessuno lo avrebbe mai detto

Più bella che mai, Elena Santarelli fa impazzire tutti. Sapete cosa mangia per essere sempre in forma? A rivelarlo ai fan è proprio lei.

Con la sua incantevole bellezza e la sua sensualità da vendere Elena Santarelli riesce sempre a catturare piacevolmente l’attenzione di tutti coloro che la seguono e la amano. D’altronde davanti a quel corpo stupendo e al suo irresistibile fascino resistere è proprio impossibile, i fan la venerano.

Era giovanissima quando ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo e della televisione, sin dall’inizio ha incantato tutti con il suo incredibile talento e la sua bellezza mozzafiato. Grazie al suo fisico da paura ha lavorato come modella in passato e nel corso della sua carriera sul piccolo schermo l’abbiamo vista nei panni di showgirl, conduttrice e attrice.

Qualche anno fa ha combattuto insieme alla sua famiglia una dura battaglia che l’ha devastata a lungo, la malattia del figlio Giacomo. Non sono stati momenti facili ma fortunatamente oggi quest’ultimo sta bene e lei ha potuto ritrovare la sua serenità. Oltre che in televisione Elena Santarelli è molto amata e seguita anche sui social, conta 1,8milioni di follower sul suo profilo Instagram, i quali non si stancano mai di farle notare quanto sia sensuale e spettacolare. Toglierle gli occhi di dosso è davvero impossibile.

Elena Santarelli sfoggia un corpo magnifico, ecco cosa mangia per restare in forma

Sui social la splendida conduttrice e showgirl è molto attiva e condivide spesso la sua quotidianità con tutti coloro che la seguono e la amano. Spesso mostra loro come si allena e cosa mangia per restare in splendida forma, i risultati sono pazzeschi.

Ai suoi tantissimi fan, di recente, ha fatto vedere uno dei suoi piatti, un suo pranzo tipico. Nel piatto c’erano broccoletti ripassati in padella con aglio, olio e peperoncino, petto di pollo e pane tostato con sopra un po’ d’olio extravergine di oliva a crudo. Ai follower ha fatto sapere di avere una vera e propria passione per i broccoletti, per la cicoria e per tutte le verdure amare.



Non tutti si aspettavano questo tipo di alimentazione ma con lei funziona alla grande, il suo fisico infatti è magnifico. Il tempo per Elena sembra essersi fermato, all’età di 42 anni è più seducente e incantevole che mai, i fan la adorano.