“L’eleganza senza tempo”: Miriam Leone ruba la scena alla sfilata di Giorgio Armani

Miriam Leone si è presentata così all’ultima sfilata di Giorgio Armani: una bellezza e un’eleganza che hanno fatto sfigurare le top model

Essere in dolce attesa l’ha resa ancora più bella e all’ultima sfilata di Giorgio Armani la vera eleganza, la vera sensualità vengono incarnate da lei. Altro che top model! Parliamo della splendida Miriam Leone: la foto pubblicata dall’attrice siciliana tramite il proprio account Instagram è di quelle che vi lasceranno a bocca aperta.

Come può non lasciare a bocca aperta il percorso professionale della nostra Miriam che, nell’arco di soli 15 anni, è riuscita di fatto a diventare una delle attrici più importanti del panorama italiano. Partendo dalla pur importantissima base della bellezza, la meravigliosa catanese si è imposta per il proprio talento.

Inizia tutto nel 2008, quando Miriam Leone viene eletta Miss Italia, con l’incoronazione a Salsomaggiore Terme. Sicuramente un importantissimo trampolino di lancio che, infatti, le apre le porte del mondo dello spettacolo e, in particolare, del mondo della conduzione, dato che negli anni successivi al trionfo la troviamo come conduttrice o co-conduttrice in alcune importanti trasmissioni, soprattutto della RAI.

Negli anni, però, il percorso professionale di Miriam Leone cambia, con l’avvio di una proficua carriera da attrice. La troviamo per esempio nel cast (con un ruolo principale) nella trilogia ideata da Stefano Accorsi, “1992”, “1993” e “1994”. Il suo talento non può non essere notato e così, negli ultimi anni la sua filmografia cresce sensibilmente e cresce con titoli di enorme qualità nel panorama del cinema italiano. Qualche titolo: “Fai bei sogni” (2016), “Il testimone invisibile” (2018), “Corro da te” (2022) e i due capitoli “Diabolik” e “Diabolik – Ginko all’attacco!” del 2021 e del 2022.

Miriam Leone: splendida alla sfilata di Giorgio Armani

Oggi Miriam Leone è una vera e propria diva. Senza, tuttavia, dimenticare le sue origini siciliane: una terra che adora e che non perde occasione di mostrarci tramite il proprio seguitissimo profilo Instagram. Lei che si è sposata in Sicilia e con un siciliano: dal 18 settembre 2021 è sposata con Paolo Carullo, musicista e manager di Caltagirone. E proprio in queste settimane abbiamo appreso che l’attrice è in dolce attesa.

La gravidanza la rende ancor più bella, se possibile. A proposito di Instagram, la foto che vi proponiamo oggi è tratta proprio dall’account ufficiale di Miriam. Quella che l’attrice vuole condividere con noi è un’occasione speciale: l’ultima sfilata di Giorgio Armani. Un nome che significa eleganza, un brand che non ha bisogno di presentazioni. King Giorgio, infatti, è un simbolo dell’eccellenza made in Italy.

Così come lo è la nostra Miriam Leone, che, infatti, all’evento di gala ruba davvero la scena. Eccola, bellissima, con un abito scuro e un medaglione al collo. “Eleganza senza tempo” scrive riferendosi ad Armani. La sua, invece, è senza confini.