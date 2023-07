Jennifer Lopez, arriva la rivelazione: ecco perché cammina sempre un passo indietro a Ben Afflek

Jennifer Lopez è un’artista amata in tutto il mondo. Cantante e attrice la sua arte non conosce confini. Ecco come mai è un passo indietro a Ben Affleck.

Jennifer Lopez ha spento da poco 54 candeline. Il 18 luglio, invece, ha celebrato il primo anniversario di matrimonio con il grande amore della sua vita: Ben Affleck. Ma che cosa ha rivelato su quest’ultimo? Ecco tutti i dettagli.

Jennifer Lopez è un’artista che si è guadagnata tutto con talento, impegno e grande determinazione. A 18 anni ha deciso di seguire la sua vocazione lasciando la casa dei genitori e mantenendosi da sola. Nel corso della sua magnifica carriera ha recitato al fianco di colleghi come Richard Gere in Shall We dance? Mentre la sua ultima pellicola è stata The Mother dove ha interpretato un’agente militare statunitense.

Sul versante privato ha alle spalle tre matrimoni. Il primo con il produttore cubano Ojani Noa. Nel 2001 invece è convolata a nozze con il coreografo americano Cris Judd. Dal 2004 al 2014 è stata sposata con Marc Anthony da cui ha avuto due gemelli. Ora però è felicemente sposata con Ben Affleck. Ma cosa ha detto su di lui?

Jennifer Lopez, nessuno l’avrebbe mai immaginato

I fan più accaniti tengono costantemente d’occhio i loro idoli, leggono tutte le storie che li riguardano e notano ogni particolare. Niente sfugge al loro occhio allenato.

Gli ammiratori di Jennifer Lopez, avvezzi ai numerosi red carpet della star, hanno osservato che quest’ultima è solita solcare le passerelle tenendo la mano del consorte e rimanendo indietro.

I Bennifer, così viene soprannominata questa coppia d’oro, partecipano di frequente ad eventi pubblici. Complici e sorridenti i vip si sostengono a vicenda in quelle occasioni. Ma allora perché JLo è letteralmente un passo indietro?

Ospite di recente a Live with Kelly and Max l’imprenditrice ha svelato il “mistero” che teneva svegli orde di fan. Il motivo della sua abitudine è presto detto.

Il regista di Air – La storia del grande salto è molto più alto dell’interprete newyorkese. Dal momento che la dolce metà ha le braccia più lunghe la ballerina cammina un passo indietro per compensare la differenza, cosa che le sta bene.

Bisogna sottolineare che la produttrice discografica è alta 1,64 cm. mentre il marito svetta con i suoi 1,92 cm. La venerata cantautrice non è l’unica stella del mondo dello spettacolo a calzare tacchi vertiginosi per elevarsi.

Kim Kardashian mostra con orgoglio i suoi 1,59 cm. E cosa dire di Kylie Minogue? 1,52 cm. di altezza non le hanno impedito di vendere 80 milioni di copie tra album e singoli. Dopotutto il talento non si misura col metro.