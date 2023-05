Amazon Prime Video prende in giro Netflix dopo le nuove regole sulla condivisione degli account – FOTO

Prime Video ironizza così, sui social, la decisione di Netflix di rivedere la gestione degli account che non potranno più essere condivisi.

Cambio di rotta drastico per Netflix, dopo che l’azienda ha individuato una grossa falla nel sistema degli account. Un metodo che, parliamoci chiaro, hanno sempre usato tutti per risparmiare sull’abbonamento, ma che ha arrecato danni al colosso dello streaming per centinaia di milioni di dollari. Prime Video, sua diretta avversaria che fa capo ad Amazon, ha deciso di ironizzare così questa decisione di Netflix.

Netflix, la piattaforma di streaming più famosa al mondo, sta attualmente attraversando una crisi senza precedenti. Negli ultimi tempi, l’azienda ha dovuto affrontare una serie di sfide che hanno messo alla prova il suo dominio nel settore dello streaming online. D’altra parte, Prime Video di Amazon si sta rivelando un concorrente sempre più agguerrito, offrendo una vasta libreria di contenuti e una politica di prezzi competitiva.

L’abbonamento mensile a Netflix ha subito diversi cambiamenti, tra cui l’introduzione di un piano leggermente più economico ma con pubblicità che interrompono i contenuti, suscitando lamentele tra gli utenti. Prime Video, invece, offre un abbonamento annuale che include anche altri servizi di Amazon, come la consegna gratuita in un giorno per molti prodotti.

Nonostante la revisione degli abbonamenti, Netflix ha continuato a registrare guadagni significativi. Nel 2022, l’azienda ha riportato un fatturato di oltre 31,6 miliardi di dollari, nonostante la concorrenza sempre più agguerrita. Prime Video, invece, ha registrato un fatturato di circa 25 miliardi di dollari nello stesso anno.

Il servizio di streaming di Amazon sta dunque guadagnando terreno e attirando sempre più utenti, al punto di potersi permettere di ironizzare sulle strategie di marketing del rivale Netflix.

Netflix contro i “furbetti” degli account condivisi: stoccata di Prime Video

Un aspetto interessante da notare è la recente inversione di rotta di Netflix sulla condivisione delle password. Nel 2017, l’azienda ha twittato: “L’amore è condividere una password”, promuovendo attivamente questa pratica tra i suoi abbonati.

Tuttavia, la situazione è cambiata e Netflix ha deciso di proibire la condivisione dell’account con più persone, costringendo, di fatto, tutti quelli che “scroccavano” l’account dell’amico ad abbonarsi per guardare i suoi contenuti.

Questa decisione ha scatenato diverse reazioni, tra cui la risposta di Prime Video.

Prime Video ha colto l’occasione per mettere in luce la sua politica di condivisione delle password diversa da quella di Netflix. L’azienda ha pubblicato sui social una schermata d’accesso alla piattaforma streaming in cui, in risposta alla domanda “Chi sta guardando?”, sono presenti le parole che compongono la frase “Tutti quelli che mi hanno rubato la password”, anziché i nomi dei membri della famiglia.

Questa mossa di marketing ha messo in evidenza la differenza di approccio tra i due servizi. Dunque, Netflix sta affrontando una crisi senza precedenti, con la concorrenza di Prime Video che si fa sempre più forte. La recente decisione di Netflix di vietare la condivisione delle password ha alimentato il dibattito e ha portato Prime Video a ribadire la sua politica in materia. Non una bella trovata da parte dell’iconico “Taduum!” delle pellicole digitali.