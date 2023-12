Alessio Boni, tutti commossi per i suoi figli: l’annuncio dell’attore

Alessio Boni non smette di pensare al suo successo televisivo, senza però dimenticare mai l’amore verso i propri figli: ecco il suo annuncio a sorpresa.

Un arricchimento totale quello di essere padre a tutto tondo. Alessio Boni ha sempre parlato con gli occhi lucidi dopo essere diventato genitore di due splendidi bambini. Un amore viscerale per conoscersi crescendo insieme giorno dopo giorno. Ecco l’annuncio a sorpresa del celebre attore italiano, impegnato anche sul piccolo schermo con un nuova fiction targata Rai.

Un legame totale tra Alessio Boni e la giornalista Nina Verdelli: i due possono coccolare ogni giorno i loro figli Lorenzo e Riccardo, che sono diventati il centro del loro mondo. Lo stesso attore ha rivelato di essere cambiato completamente ritrovando sé stesso sotto un’altra veste. Ha aperto gli occhi definitivamente scoprendo l’infinito e l’immortalità: un modo speciale per passare il testimone.

Insieme alla moglie, Alessio Boni ha aggiunto di tenere lontana dai riflettori la sua vita privata così come il rapporto con i figli. La sua quotidianità è cambiata radicalmente andando a vivere nuove dinamiche davvero interessanti, che l’hanno portato ad essere più presente come genitore.

Alessio Boni, la verità sui figli: ecco quello che ha svelato l’attore

Un momento speciale per il celebre attore che si divide tra l’aspetto privato a quello lavorativo, il quale l’ha consacrato come uno dei migliori in circolazione sul territorio italiano. Ecco l’annuncio speciale, c’è tanta commozione verso i propri figli.

Alessio Boni è tornato protagonista con una nuova fiction poliziesca su RaiUno intitolata Il metodo Fenoglio. Nel tempo libero riesce ad avere tanta pazienza anche con i suoi bambini, Lorenzo e Riccardo, nati dalla sua storia d’amore con la giornalista Nina Verdelli. Ai microfoni di Nuovo Tv lo stesso attore ha rivelato di aver imparato da loro l’arte della pazienza, che gli è stata utile anche nella sua parte interpretata magistralmente.

Fare il padre, ha aggiunto, sicuramente è il ruolo più difficile di tutti. Per eseguirlo al meglio ci vogliono responsabilità ed equilibrio: “I figli fanno crescere” sono state le sue parole. Lo stesso Alessio Boni ha raccontato che crede molto nell’educazione condivisa di padre e madre: insegna ai bambini il rispetto verso gli altri e in particolare le donne. Secondo il celebre attore la scuola è di fondamentale importanza. Secondo lui è molto utile anche l’educazione civica.