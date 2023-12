Ferrovie dello Stato assume, basta il diploma: grande occasione, come candidarsi

Le assunzioni presso Ferrovie dello Stato rappresentano una grande occasione per i diplomati in cerca di un’occupazione. Scopriamo le posizioni aperte e come candidarsi.

Ferrovie dello Stato cerca risorse da assumere e inserire in diversi ambiti. Chi sceglierà di unirsi a questa grande realtà potrà intraprendere una carriera ricca di soddisfazioni.

Il Gruppo Fs cerca persone motivate, pronte ad accogliere nuove sfide, positive e innovative. Per partecipare al processo di talent acquisition basta controllare sul portale ufficiale fsitaliane.it le campagne di ricerca attive e le posizioni disponibili. Dopo aver effettuato la registrazione e il login si potrà entrare nel database inviando una candidatura spontanea o ci si potrà proporre per un ruolo specifico.

Una volta terminata la scadenza prevista nell’annuncio, i recruiter faranno lo screening dei CV ricevuti e selezioneranno i candidati in linea con il profilo. Ferrovie dello Stato è in cerca di diplomati, neolaureati, esperti e manager. Il canale di reclutamento prevede l’iniziale compilazione di un form, per poi proseguire con le fasi che completano il percorso di selezione. Ma quali sono i ruoli che si possono al momento ricoprire?

Ferrovie dello Stato assume diplomati, i ruoli da coprire

I profili di inserimento presso Ferrovie dello Stato sono quelli di macchinista, capotreno, Customer Advisor, Operatori specializzati in Manutenzione Infrastruttura, Autista, Capo Stazione e Operatori Specializzati Manutenzione rotabili/bus.

C’è poi una nuova proposta di lavoro che riguarda addetti alla segreteria diplomati o laureati in ambito umanistico, economico o giuridico. Si richiede esperienza pregressa di almeno tre anni in ruoli simili presso società strutturate e conoscenza della lingua inglese (Livello B2). La domanda dovrà essere inoltrata entro il 20 dicembre 2023 e la sede di lavoro è Roma.

Tra le proposte attive a cui candidarsi un ruolo molto ambito è quello del Customer Advisor. Rappresenta l’azienda per i viaggiatori e garantisce la qualità dei servizi a terra. La risorsa si occuperà di offrire ai clienti un’esperienza eccellente in stazione e svolgerà attività di promozione, vendita e realizzazione dei servizi. Gli orari di lavoro sono programmati su turni, anche notturni, nei fine settimana e festivi.

Altri profili ricercati sono lo specialista strutture e opere d’arte, l’addetto servizio prevenzione e protezione internazionale, il Project Engineer, lo specialista di comunicazione interna, il progettista ingegneria di sistema e lo specialista tecnico di offerta. Tutti ruoli a cui ci si può candidare telematicamente accedendo alla pagina dedicata alla carriera sul portale di Ferrovie dello Stato. Pochi click e il proprio futuro potrebbe cambiare.