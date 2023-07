Alle stazioni di servizio usano questo trucco geniale per avere il carburante gratis

Dovete sapere che alle stazioni di servizio applicano un trucco geniale per avere il carburante gratis. Ora lo sanno tutti!

I costi della benzina continuano ad essere proibitivi in tutta Italia. Si parla di cifre che raggiungono tranquillamente 1,80 al litro, obbligando i guidatori a spendere diverse decine di euro settimanalmente – a seconda dell’utilizzo che si fa della macchina – per poter circolare in tranquillità. Se fino a qualche mese fa il Governo garantiva il taglio delle accise, ora non è più così.

Ecco perché stanno usando alcuni trucchetti a dir poco geniali nelle stazioni di servizio per poter avere carburante gratis. Una tecnica tanto semplice quanto efficace, che si accompagna alle solite accortezze per risparmiare benzina. E quindi andare piano, non usare troppo la macchina, impostare la modalità Eco Green e via dicendo. Ma tornando al trucco, ora finalmente è stato scoperto ed è semplicemente pazzesco!

Trucco per avere benzina gratis, lo fanno tutti alle stazioni di servizio

Una scoperta che ha a dir poco dell’incredibile, e che sta venendo applicata da un numero sempre maggiore di persone per poter avere benzina gratis. Molto importante soprattutto in un periodo come questo, contrassegnato da costi al litro sempre più elevati e che potrebbero risultare proibitivi per un gran numero di persone. Se provate anche voi ad applicarlo subito, noterete i vantaggi immediati.

Partiamo dal presupposto che sono solo i benzinai a poterlo applicare, oppure coloro che guidano i veicoli che trasportano gas e carburante per rifornire le pompe. In particolare quando un cliente vuole il pieno, il benzinaio è solito aspettare che la molla della pompa diventi più molle – a significare che il pieno è stato fatto – per far scivolare tutto il residuo che ancora esce in un contenitore. Facendo in questo modo, a fine giornata riescono ad avere anche alcuni litri di benzina totalmente gratis, che normalmente finirebbe sul cemento come scarto.

Questo fa sì che i benzinai e coloro che riforniscono le pompe di benzina, possano portarsi a casa carburante gratis durante le ore di lavoro. Una soluzione geniale e che per molto tempo è passata in sordina, ma ora è stata scoperta e potrete notare pure voi quando andate a fare riferimento. Ma non nella modalità self service, perché in quel caso sarete direttamente voi a rifornirvi e dunque non ci sarà nessuno che potrà prendere gli scarti con un recipiente.