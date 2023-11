Wanda Nara, incidente durante le prove a Ballando con le stelle: “Un incubo”, ecco cos’è successo

Wanda Nara e l’ “incidente” dietro le quinte di Ballando con le stelle: arrivano i post sui social, ecco cosa è successo.

Wanda Nara è ritornata sul piccolo schermo italiano e lo ha fatto sicuramente in grandissimo stile: la conduttrice, showgirl, influencer e agente è uno dei volti più amati di questa nuova edizione di Ballando con le stelle, e ha lasciato già tutti senza fiato con le primissime esibizioni.

Una nuova avventura per la Nara, più amata che mai a livello internazionale: il suo talento e la sua bellezza, date le varie esperienze lavorative in giro per il mondo, l’hanno portata a essere popolare in ogni dove, come si vede anche dai milioni di follower che la seguono su Instagram.

Mentre si prepara al lancio di una nuova canzone, arrivando a sperimentarsi anche come cantante, Wanda non manca di mostrare al suo pubblico diversi momenti da dietro le quinte del programma di Rai 1: delle recenti prove non sono andate particolarmente bene, ecco perché.

Wanda Nara e le prove per Ballando con le stelle “Un incubo”

Tramite un video pubblicato inizialmente su TikTok e poi ricondiviso nella sezione delle stories del suo profilo Instagram, Wanda Nara ha mostrato a tutti i suoi fan alcune prove per la prossima esibizione di Ballando con le stelle, che a quanto pare hanno avuto alcune difficoltà. “Non sono facile. Farmi ballare diventa un incubo per il mio maestro” scrive la Nara nella didascalia del post, mentre la si vede leggermente in difficoltà mentre balla sui tacchi; sicuramente delle calzature non comodissime per effettuare passi di danza, per degli imprevisti che (specie durante le prove) sono normali e del tutto comprensibili.

In quest’inizio di Ballando con le stelle, comunque, la Nara non ha per nulla sfigurato, anzi: insieme a Sara Croce, oltre che di bravura ha dato subito sfoggio anche di tantissima sensualità, risultando tra le concorrenti più amate dal pubblico. Alla fine, sarà davvero lei a vincere la competizione?

A prescindere dal piazzamento finale, questa nuova avventura darà a Wanda ulteriore consapevolezza, oltre a renderla ancor più popolare; di fatto, parallelamente all’esperienza come ballerina, ha subito lanciato la sua carriera da cantante e, nel prossimo futuro, è pronta ancora a stupire tutti quanti.