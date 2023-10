“Non bevo acqua da sette anni”: l’incredibile rivelazione del rapper amatissimo dalle ragazzine

Un rapper molto popolare tra i giovani ha scatenato non poche polemiche per un’abitudine non salutare sdoganata con orgoglio.

Ogni volta un personaggio pubblico, che sia un rapper o un influencer, finisce nell’occhio del ciclone e tacciato per non essere un esempio positivo per i giovani. Principalmente sono i testi dei trapper italiani a non essere considerati educativi per le tematiche proposte, spesso di delinquenza, droga e sesso, i quali finiscono spesso al centro di dibattiti tra boomer (le persone nate tra gli anni ’50 e ’60) nei salotti televisivi.

Effettivamente negli ultimi anni i testi delle canzoni del mondo rap sono peggiorati tantissimo. Rispetto ai primi anni del Duemila, quando anche parlare di marijuana significava essere alternativi e scandalizzava tantissimo, oggi i testi sono diventati parecchio violenti, dalle droghe pesanti, fino alle risse, le rapine e altro tipo di delinquenza. La pericolosità di questi messaggi è amplificata poiché il pubblico che li ascolta è sempre più giovane.

Il rapper e la sua rivelazione choc: cosa ha detto è finito tra le polemiche

Ora è GionnyScandal a finire al centro di una nuova polemica. Il rapper, molto amato dalle adolescenti, l’ha combinata davvero grossa e le due dichiarazioni sono state percepite come molto pericolose. Questo incidente ha alimentato ancora una volta la polemica sui trapper, accusati di non essere un buon esempio per i giovani. Questa volta però non è il testo di qualche sua canzone e nemmeno l’uso della droga.

Gionny Scandal è finito nell’occhio del ciclone per aver detto su TikTok che non beve acqua da 7 anni. L’idolo delle ragazzine ha dichiarato infatti di bere solo Coca Cola ed Estathe. Qualche anno fa era l’influencer Chiara Nasti ad aver detto che lei non beve acqua ma soltanto acqua di cocco e Coca Cola, finendo nell’occhio del ciclone del web per veicolare abitudini alimentari scorrette. Per lo stesso motivo è stato criticato GionnyScandal, perché secondo gli haters è molto pericoloso bere bevande zuccherate.

Queste abitudini alimentari scorrette, infatti, sono la causa dell’obesità e del sovrappeso, oltre che malattie metaboliche come il diabete. Tuttavia, queste dichiarazioni vengono fatte da persone che appaiono fisicamente in forma ed è proprio questo che rende il messaggio ancora più pericoloso, in quanto spesso si tratta di persone che sono seguite da un nutrizionista, anche se ci tengono a fare dichiarazioni soltanto con lo scopo di scandalizzare e far parlare di sé. Gli haters ci sono andati giù pesanti, arrivando addirittura a insinuare che fa uso di sostanze stupefacenti o a scrivere insulti.