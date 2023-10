Lino Banfi, piangono tutti per le parole sulla moglie: “Ho parlato con lei e….”

Lino Banfi, piangono tutti per le parole sulla moglie scomparsa lo scorso 22 febbraio in seguito alla sua malattia: “Ho parlato con lei e….”

Lino Banfi ha cominciato una nuova avventura come ballerino a Ballando Con Le Stelle. Un uomo che tutt’oggi continua ad essere di grande esempio, per una generazione che si butta via perché pensa di “non avere più l’età”.

Lino Banfi parla di sua moglie Lucia (credits ANSA) intellettualedissidente.it

Lui non solo continua a preservare la sua energia e il suo spirito da ragazzino, ma dopo la tragica morte di sua moglie Lucia avvenuta a febbraio – moglie a cui era estremamente legato da tutta la vita – ha trovato la forza di reagire proprio per lei.

La morte della moglie di Lino Banfi è stato un vero e proprio dramma per lui, che da quando era cominciata la malattia della sua dolce Lucia, aveva cominciato a temere questo momento con grande sofferenza. La sola idea di perderla gli toglieva il respiro: lui e Lucia si conoscevano da oltre sessant’anni, avevano trascorso insieme praticamente tutta la vita e nessuno dei due riusciva a immaginarsi senza l’altro.

Lino Banfi, piangono tutti per le parole sulla moglie: grande commozione

Poi, lo scorso febbraio, Lucia ha lasciato Lino. Così, è morta mentre era al suo fianco a guardare la televisione. Un attimo prima c’era, quello dopo non c’era più. Un lutto che ha devastato Lino: infatti, in molti temevano che si sarebbe lasciato andare e che molto presto ci avrebbe lasciato pure lui, invece Lino ha dimostrato una forza davvero fuori dal comune. Infatti, Lino a meno di un anno dalla morte di sua figlia, ha deciso di gettarsi in questa nuova avventura di Ballando con le Stelle.

Non avrebbe mai immaginato qualcosa del genere, considerato che non si è mai reputato un ballerino – non danzava, infatti, neanche con sua moglie -. Ma, paradossalmente, è stata proprio la morte di sua moglie a cambiare le carte in tavola.

Infatti, Lino ha raccontato che è stata sua moglie, dall’Aldilà, a spingerlo in questa decisione. Da quando lei non c’è più, comunica spesso con la sua defunta moglie, la sente vicina più che mai ed è lei che gli sta dando la forza di andare avanti ogni giorno. Lucia gli ha dato dei segnali importanti di recente, e lui ha capito che avrebbe dovuto accettare l’invito di partire per questa nuova esperienza.