Cimici dei letti, dalla Francia all’Italia

Dopo la Francia, l’allarme delle cimici dei letti ora ha raggiunto anche in Italia. Ecco che cosa sta succedendo e dove sono avvenute le segnalazioni

Da settimane ormai in Francia non si parla d’altro che del problema delle cimici dei letti. Questi piccoli insetti hanno letteralmente invaso Parigi, e non solo, provocando un vero e proprio allarme.

Un problema che in poco tempo ha assunto le dimensioni di un’emergenza e che sta preoccupando non poco i cittadini francesi. Ma ora l’allarme cimici dei letti riguarda anche l’talia, dove si sono moltiplicate le segnalazioni di questi piccolissimi insetti fastidiosi, ecco che cosa sta succedendo.

Cimici dei letti, ora tocca a noi

Da qualche tempo la Francia è alle prese con il problema delle cimici dei letti. Il sindaco di Parigi hai infatti parlato di una vera e propria emergenza, invitando i cittadini ad effettuare disinfestazioni e a fare attenzione. Da settimane si moltiplicano foto e video pubblicati sui social in cui si vedono questi fastidiosi insetti strisciare nei treni delle metro, ma anche in strada o nelle abitazioni. Il governo francese aveva addirittura dichiarato che avrebbe preso seri provvedimenti per mitigare il problema. Ma ora l’allarme delle cimici dei letti sembra poter riguardare anche noi.

Da giorni ormai anche in Italia ha preso piede l’allarme delle cimici dei letti, fastidiosi insetti in grado di succhiare il sangue umano. La paura e fobia delle cimici dei letti ha riguardato soprattutto i social media, dove moltissimi utenti hanno pubblicato video e contenuti di avvistamenti. Sono state infatti pubblicate testimonianze in cui vengono osservate queste particolari cimici sia in casa che all’esterno delle abitazioni, diffondendo la paura tra chi teme che anche in Italia si potrà verificare la situazione francese. In realtà, le cimici dei letti sono insetti che hanno sempre fatto parte anche del nostro territorio e i loro avvistamenti risalgono anche a molti anni fa.

Questi insetti infatti si annidano soprattutto all’interno di lenzuola e sui materassi – ecco il motivo del loro nome – e riescono a nascondersi prima di entrare in azione. Le cimici da letto si nutrono specialmente di sangue umano e una loro puntura può provocare irritazione e lasciare al risveglio una piccola cicatrice arrossata, un po’ come succede con le zanzare. Tuttavia, precisano gli esperti, le cimici dei letti non sono affatto pericolose per gli esseri umani, a meno che non si verifichino shock anafilattici per via di allergie. Il consiglio per tenerle lontane è quello di lavare spesso gli indumenti utilizzati in luoghi pubblici, ma anche le lenzuola.