Garibaldi è uno dei concorrenti più chiacchierati del Grande Fratello: ma quanto guadagna a settimana?

Sapete quanto guadagna Giuseppe Garibaldi ogni settimana nella Casa del Grande Fratello? Svelato il suo cachet

E’ senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello. Giuseppe Garibaldi in queste settimane è finito nel mirino prima per il suo avvicinamento a Beatrice Luzzi e poi per via della sua presunta fidanzata tenuta nascosta fino ad oggi.

Ad ogni modo, fin dal suo ingresso ha sempre tenuto alta l’attenzione su di lui. Ma chi è realmente Giuseppe Garibaldi? E sapete quanto incassa ogni settimana nel programma? Sicuramente la somma vi lascerà senza parole.

Chi è il chiacchieratissimo Giuseppe Garibaldi del Grande Fratello

Garibaldi è uno dei concorrenti nip dell’edizione del Grande Fratello 2023, ha trent’anni e viene da Aspromonte, in Calabria. Il suo nome, ha suscitato non poca curiosità e pare che ci sia anche una spiegazione per la scelta di questo nome così imponente, uguale a quello del grande Giuseppe Garibaldi. Come detto in precedenza in Casa si è avvicinato molto all’attrice Beatrice Luzzi e tra i due pare sia scoppiata la passione. Di professione il giovane fa il bidello in una scuola di Piacenza, ma di sera si diverte anche nei locali come barman.

Come in molti sapranno nel reality i concorrenti oltre ad aspirare alla vittoria e quindi al montepremi finale di 100 mila euro, ogni settimana percepiscono un cachet. Il compenso può variare tra i 5.000 e i 15.000 euro in base alla popolarità e al contratto stipulato. Sapete quanto incassa Giuseppe? A quanto pare percepisce circa 5000 mila euro.

Giuseppe ha mentito a tutti? L’indiscrezione

In questi giorni su Garibaldi si è accesa di nuovo l’attenzione per alcune dichiarazioni svelate dalla quella che si presume sia la sua ex fidanzata. Attraverso Deianera Marzano e Amedeo Venza, la giovane ha ammesso che aveva una storia con Giuseppe fino a pochi istanti prima in cui diventasse concorrente del GF. Inoltre, la ragazza ha spiegato che sapeva che Garibaldi si dichiarasse single nel programma ma quello che mai avrebbe immaginato è che si sarebbe avvicinato ad un’altra donna.

Questo le fa capire oltre che non è mai stato sincero anche il fatto che per fare spettacolo è disposto a tutto. Nello stesso tempo ha già anticipato che non prenderà parte a nessun programma televisivo, ha deciso di parlare solo per dare modo a chi sostiene il concorrente, di far capire realmente che persona è.