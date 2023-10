Federica Nargi, la richiesta delle figlie scatena le reazioni del web: il post

Le figlie di Federica Nargi le fanno una richiesta che lei condivide sui social con i suoi tantissimi fan, ecco qual è stata la reazione del web.

Amatissima sui social Federica Nargi aggiorna spesso i suoi affezionati e tantissimi fan, ad oggi sul suo profilo Instagram è seguita da 4,2milioni di follower, questi impazziscono quando la vedono. Con il suo modo di fare, la sua simpatia, la sua irresistibile bellezza e il suo corpo da favola incanta sempre tutti, non notarla non è proprio possibile.

In passato si fece conoscere dal pubblico nei panni di velina a Striscia la notizia, al fianco dell’incantevole Costanza Caracciolo, un’esperienza che hanno condiviso per ben quattro anni e le ha fatte diventare molto amiche. Dopo il tg satirico ha continuato a lavorare come modella e influencer, sponsorizza diversi noti brand ed è amatissima dai fan.

Sul suo profilo Instagram Federica Nargi tra le varie cose pubblica spesso scatti di famiglia. Dalla sua bellissima storia d’amore con Alessandro Matri sono nate due splendide figlie, Sofia e Beatrice, nate nel 2016 e nel 2019. Anche i romantici scatti di coppia che la ritraggono con lo storico compagno fanno impazzire sempre tutti, i fan li adorano.

Federica Nargi svela ai fan la richiesta delle figlie, il post scatena la reazione del web

Anche la splendida ex velina ha partecipato alle varie sfilate della Milano Fashion Week, un famoso evento amatissimo da moltissimi personaggi noti del mondo dello spettacolo. Una sera però non è andata da sola, ad accompagnarla ci hanno pensato le sue meravigliose figlie.

Sul suo profilo Instagram Federica Nargi si è mostrata in posa con Sofia e Beatrice, pronte per la sfilata. Nella didascalia ha riportato la richiesta fatta da una di loro, quella di uscire e andare alla ‘fashion style’. Il post ha subito scatenato la reazione del web, non tutti infatti le hanno riservato commenti positivi. In molti l’hanno criticata perché pensano che siano altri i luoghi più adatti a delle bambine e non certo una sfilata di moda.

Fortunatamente la splendida modella e influencer può contare sull’affetto di moltissimi fan, le critiche infatti sono state tante ma anche i commenti pieni di affetto e complimenti. Tantissimi fan hanno preso le sue difese e l’hanno riempita di complimenti, come sempre è bella da togliere il fiato e anche le figlie sono stupende.