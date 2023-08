“Condanna all’ergastolo”: Eleonora Giorgi, la dichiarazione che lascia senza fiato i fan: solo ora la verità

Eleonora Giorgi si è lasciata andare ad alcune confessioni molto importanti. Cosa successe realmente all’attrice.

Il tempo passa per tutti inesorabilmente, lasciando anche segni notevoli. Ci si guarda allo specchio giovani e aitanti, poco dopo si ci ritrova già attempati. Quello che sembrerebbe essere un inganno, in realtà è solo la triste verità alla quale gli esseri umani sono destinati.

Non tutti riescono a vedersi e soprattutto ad accettarsi cambiati, con più rughe e canuti. Esistono le tinture per far sparire i capelli bianchi e i trattamenti per cancellare le rughe, ma ha davvero senso inseguire il mito dell’eterna giovinezza?

Per coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo appare necessario presentarsi sempre al meglio della propria forma fisica. A loro non è certo concesso il lusso di invecchiare, e alle donne forse anche meno. L’Italia, infatti, è un Paese moderno e progressista solo a parole, ma nei fatti vige ancora un maschilismo di fondo, triste e becero. Un’attrice con rughe e solchi viene sostituita facilmente con una collega con una pelle meno segnata dal tempo.

L’attrice Eleonora Giorgi, dopo anni di assenza dai riflettori, ha deciso di rimettersi in gioco, portando avanti una sua personale battaglia in cui vorrebbe più spazio per donne over nel mondo del cinema. L’artista ha poi raccontato un retroscena del suo passato.

Eleonora Giorgi torna in pista dopo anni dallo scandalo Rizzoli

Nata a Roma nel 1953, da una famiglia di origini inglesi, Eleonora Giorgi debutta da giovanissima nel mondo del cinema. I suoi occhi azzurri e il suo fascino nordico ammaliano tantissimi registi. Nel corso degli anni 70 e 80 diventa una diva apprezzatissima dal pubblico. Un pubblico con il quale instaura un rapporto di amore e fiducia che persiste tutt’ora a distanza di anni.

Tuttavia l’incontro con Angelo Rizzoli, editore che sposa nel 1979 non le facilita la vita. I due per un periodo sono felici, salvo poi divorziare qualche anno dopo. Rizzoli nel 1984 viene implicato nello scandalo della P2, tanto da finire in carcere. La Giorgi, dopo le pressioni dell’opinione pubblica, decide di porre fine alla sua carriera da artista, allontanandosi dal mondo del cinema. Difatti ha presenziato solo in alcune pellicola e in alcune fiction. Ad oggi l’attrice la definisce “una condanna all’ergastolo” quella dell’errore dell’ex marito pagata a vita.

Il tempo è passato il pubblico la ama ancora, i detrattori hanno dimenticato, Eleonora è pronta a tornare a recitare. Non sembra desiderare altro che stare nuovamente dinanzi ad una macchina da presa. La battaglia personale della signora Giorgi è quella di dare spazio a donne con un passato, un vissuto che le ha viste emanciparsi da un contesto antiquato e battersi per i propri diritti.

Un’artista settantenne può dare ancora tanto, e le rughe sono la dimostrazione dell’esperienza di vita. Il suo appello a registi e sceneggiatori di creare ruoli per attrici che hanno superato i settanta ricorda a tutti che il tempo passa, il corpo cambia ma l’animo si arricchisce di esperienze belle, o brutte che accrescono il bagaglio personale.