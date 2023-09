Carmen Russo, il rituale del primo giorno di scuola della figlia: lo fa sempre insieme al marito

La celebre ballerina e showgirl, Carmen Russo, si è soffermata anche sul primo giorno di scuola della figlia Maria: ecco cosa farà, la verità

Da ballerina professionista in tv a showgirl sempre più apprezzata dal grande pubblico. Negli ultimi anni Carmen Russo è stata protagonista anche come concorrente dei celebri reality show, come L’Isola dei famosi, Grande Fratello Vip e Tale e Quale Show di Carlo Conti. Inoltre, ha fondato una scuola di ballo a Napoli insieme al marito Enzo Paolo Turchi, che è rimasto sempre al suo fianco a partire dagli anni Ottanta.

Un amore che dura ormai da tantissimi anni. La ballerina e showgirl Carmen Russo ha sposato nel 1987 l’attuale marito, il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi. Nel febbraio 2013 è nata la sua prima figlia di nome Maria: un momento indimenticabile segno del coronamento del loro amore nonostante sia arrivato un po’ più tardi del previsto. I due avrebbero potuto pensare alla nascita di un figlio tanto tempo prima, ma la coppia non ha mai voluto essere giudicata per questa loro decisione.

Carmen Russo, la bella sorpresa al primo giorno di scuola: la verità

Tutto pronto per il ritorno a scuola anche per le famiglie dei vip. Carmen Russo ha svelato ai microfoni dell’Adnkronos cosa succederà per la figlia Maria di appena 10 anni, che frequenterà la prima media: “Sono molto serena, le cose vanno affrontate senza ansia”.

Successivamente ha rivelato che sono già arrivati tutti i libri, più di 20: poi la scelta finale sarà per lo zaino con tre ruote per farla stare comoda a causa delle scale. Ora la famiglia dovrà tornare ad avere ritmi più equilibrati rispetto all’estate: la donna ha rivelato che andranno a dormire verso le 22, ma la figlia Maria è una bambina molto indipendente che ha finito con diligenza i compiti delle vacanze.

Non ha mai problemi di questo genere: la piccola è contenta di iniziare un nuovo percorso alla scuola media. La stessa ballerina accompagnerà la figlia insieme al marito Enzo Paolo Turchi: per loro sarà una vera emozione tutta da vivere quella di andare insieme al primo giorno di scuola.

Un momento indelebile che quest’anno sarà ancora più indimenticabile con l’inizio della prima media. La stessa Carmen continuerà a essere presente in tv cercando di far appassionare i telespettatori con la sua infinita simpatia, tratto distintivo del suo successo.