Barbara d’Urso, arriva la rivincita contro Piersilvio Berlusconi: per Myrta non c’è via di scampo

Barbara D’Urso è ormai un’icona della televisione. Ma quale rivincita avrebbe preso verso Piersilvio Berlusconi e cosa c’entra Myrta Merlino?

Barbara D’Urso non perde un colpo e continua a portare avanti i suoi progetti nonostante in questo periodo non sia più in televisione. Ma cosa è accaduto con Piersilvio Berlusconi?

Barbara D’Urso è stata a lungo uno dei volti più rappresentativi di Mediaset. Nel 2003 è stata al timone del Grande Fratello ripetendo l’esperienza per altre tre edizioni. Nel 2008, invece, è approdata a Mattino Cinque, ma l’anno seguente ha ceduto il testimone a Federica Panicucci per condurre Pomeriggio Cinque. Contemporaneamente si è impegnata nella realizzazione di Domenica Cinque. Nel frattempo ha scritto anche dei libri. Nel 2013 è uscito: Ti i legge in faccia. I segreti del linguaggio del corpo che ti cambieranno la vita.

La sua carriera è stata ricca di successi. A un certo punto qualcosa si è rotto e l’estate scorsa, con un comunicato ufficiale, l’azienda del Biscione ha annunciato che la celebre interprete non avrebbe più fatto parte della squadra. Questo è stato un duro colpo sia per la diretta interessata che per i numerosi ammiratori abituati a trovarla in televisione. Con La perdita di Pomeriggio 5 erano diventate ben quattro le trasmissioni perse negli ultimi anni dalla scrittrice. Prima il Grande Fratello, poi Live – Non è la D’Urso, in seguito Domenica Live. Ma perché si parla di rivincita?

Barbara d’Urso: ecco il suo ultimo colpo

Tra i tanti vip che affollano il mondo dello spettacolo l’attrice napoletana è sicuramente tra i più amati.

In quest’ultimo periodo Barbara D’Urso si sta dedicando al teatro portando in scena Taxi a due piazze. Il pubblico però sente molto la sua mancanza. Lo ha riferito la conduttrice stessa nel corso di un’intervista con il Corriere della Sera. Le persone la fermano per strada per dirle che il pomeriggio è triste senza di lei. Il suo posto è stato preso da Myrta Merlino per volere di Piersilvio Berlusconi che ha voluto lasciare subito la sua impronta sui palinsesti dopo la morte del padre.

Purtroppo la nuova conduzione non ha trovato i riscontri sperati e il programma ha subito il contraccolpo da parte di La vita in diretta di Alberto Matano. Per il momento la presentatrice si gode il suo tour teatrale, ma non si sbilancia circa un possibile ritorno sul piccolo schermo. Certo è che verrebbe accolta a braccia aperte da tutti coloro che per anni hanno seguito i suoi show.