WhatsApp, questa è una vera novità: tutti felici, l’aspettavamo da tempo

Che siano grandi o piccole novità, WhatsApp è un’app di messaggistica istantanea in continua evoluzione. L’ultima modifica è sotto gli occhi di tutti.

Controllare quotidianamente lo stato dell’aggiornamento di WhatsApp, di questi periodi, è cosa buona e giusta. Farlo manualmente, senza aspettare l’update automatico, meglio. Perché?

Il motivo è semplice. Meta sta rilasciando a macchia d’olio una funzione che i milioni e milioni di fan stanno aspettando da tempo come manna dal cielo.

Una delle lacune più grandi sta per essere colmata: sì perché alcuni utenti già stanno degustando la prelibatezza di poter modificare un messaggio su WhatsApp, a patto che sia entro 15 minuti dal suo invio. Chi l’ha provato è entusiasta: basta tenere premuto un messaggio inviato e scegliere “Modifica” dal menu. Accanto a questi messaggi comparirà “Modificato”.

In questo modo, i destinatari sapranno della correzione senza visualizzare la cronologia delle modifiche. Tutto, ovviamente con la protezione della crittografia end-to-end. La funzione, fa sapere il team di WhatsApp, sarà rilasciata a livello globale nelle prossime settimane. Per questo una sbirciatina sugli Store (Google Play o App Store, fa lo stesso) è sempre utile. Non solo.

Focus sulle icone del profilo. Ecco perché è utile

WhatsApp sta rilasciando una funzione per aggiungere le icone del profilo alle chat di gruppo, una release già disponibile per alcuni beta tester. Con questa funzione, le icone del profilo verranno visualizzate all’interno della chat di gruppo, rendendo più facile per gli utenti distinguere gli altri partecipanti al gruppo.

La messaggistica istantanea numero uno al mondo sembra aver risolto quei problemi che l’avevano costretta a disabilitarla. Finalmente, grazie all’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.23.12.7 disponibile su Google Play Store, la funzionalità è nuovamente disponibile per alcuni beta tester, come confermato dal sempre ben informato team di wabetainfo.

Bisognerà aprire una chat di gruppo per scoprire se la funzione è nuovamente disponibile per il tuo account. Questa funzione è progettata per aiutare gli utenti a riconoscere più facilmente i membri del gruppo e consente una rapida differenziazione tra i diversi membri utilizzando le loro icone del profilo.

Una novità che si rivela particolarmente utile quando i membri del gruppo hanno nomi simili o non hanno impostato una foto del profilo. In questo caso, se un membro del gruppo non ha una foto del profilo o ha scelto di nasconderla, WhatsApp visualizzerà una foto del profilo predefinita vuota con un colore che corrisponde al nome del contatto corrispondente, al fine di migliorare l’identificazione.