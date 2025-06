Svolta per tutte le chat Whatsapp personali: ora ci sarà questa novità

Esaminiamo un’importante novità in arrivo per tutte le chat dell’applicazione di messaggistica più nota: Whatsapp. Di che cosa si parla?

Una delle applicazioni più note al mondo è senza dubbio Whatsapp, uno strumento che ormai è entrato prepotentemente nelle abitudini di tutti. Il successo globale dell’app non è un caso, ma frutto di un costante lavoro di aggiornamento del programma, con uno studio attento delle esigenze e delle richieste degli utenti.

Infatti uno degli aspetti più curati, oltre alla sicurezza e alla tutela della privacy, è la personalizzazione dell’applicazione. Una possibilità che rene più facile adattare Whatsapp alle proprie esigenze e abitudini di uso. Il fine dei programmatori è quindi rendere l’esperienza di utilizzo sempre più appagante e interessante. Ma scopriamo i dettagli dell’ultima novità in arrivo.

Whatsapp, cosa devono aspettarsi gli utenti

la novità di cui parliamo è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile nemmeno per i beta tester, ma si preannuncia comunque molto interessante. Si tratta della novità dei tag per i componenti delle chat di gruppo, in modo da offrire agli utenti la possibilità di creare etichette personalizzate.

Queste ultime infatti andranno in soffitta, sostituite dai tag. Non è solo un cambio di denominazione. Lo scopo è dare maggior chiarezza e comprensione da parte degli utenti, con il termine tag, già usato largamente in molti social. Con il tag è possibile indicare il ruolo o la posizione all’interno della conversazione di gruppo, che sia organizzatore, genitore, allenatore e così via. I partecipanti potranno inserire il tag nella schermata informativa della chat di gruppo.

Basterà aggiungere il tag prescelto. Per gli altri utenti del gruppo sarà più semplice capire a chi indirizzare messaggi o richieste particolari. In questo modo saranno orientate al meglio le comunicazioni specifiche e l’efficienza della chat sarà incrementata. Si tratta di una novità utile quindi anche in ambito lavorativo, con comunicazioni più rapide e dettagliate.

Infatti nelle chat in cui per necessità è importante delineare il ruolo dei partecipanti, sarà più semplice auto-identificarsi, prendendo più facile la comunicazione tra aree, responsabilità e competenze all’interno del gruppo. La privacy è garantita dal fatto che i tag sono visibili soltanto nel gruppo specifico in cui sono applicati.

In questo modo la struttura del gruppo è mantenuta con maggiore continuità e non necessità di aggiornamenti. Ruoli e funzioni assegnati con tag permangono e non dovranno essere reinseriti, Una possibilità utile per le chat che hanno una durata lunga, come può essere in ambito lavorativo.