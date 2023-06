Smart TV, non commettere questo errore comune: danno irreparabile

Già la rivoluzione del digitale terrestre tarda nella sua versione definitiva. Con le smart tv non bisogna commettere questo errore comune.

Ci avrebbe dovuto già portare in una nuova dimensione, fatto svoltare verso nuovo digitale terrestre. L’ormai noto DVB-T2 nei progetti italiani doveva essere nella sua versione definitiva. Già, doveva.

Ma tra una sintonizzazione automatica per la ricerca di nuovi canali che a macchia d’olio ma in notevole ritardo sulla tabella di marcia sono passati al MPEG-4 (l’unico modo per vedere ad oggi il digitale terrestre) e il classico problema di rete in molte, troppe, zone dello Stivale, non siamo andati ancora a dama.

Le nuove smart tv ci stanno dando una bella mano. Al momento è molto più facile passare direttamente a un nuovo dispositivo, magari con gli incentivi governativi che dovrebbero essere prolungati anche dal governo Meloni, che stare lì a sistemare ciò che ormai fatica a funzionare. Attenzione, però, a non commettere questo errore comune sulle televisioni 2.0.

Altro che salviette di carta

Se la tua TV è stata attaccata, che fa rima con saccheggiata, dai tuoi figli e i suoi amici/amichette durante il fine e ora è ricoperta da impronte sporche, non lasciarti andare alla pulizia con un panno. Potresti fare ancora più danni. Non è uno scherzo, una fake news.

C’è chi ha analizzato questo fenomeno, come Mitchell & Brown, tramite i suoi esperimenti, arrivando a conseguenze insospettabili: utilizzare il tipo di panno sbagliato o spruzzare sullo schermo una soluzione detergente inappropriata, potrebbe effettivamente perfino il 4K, o Ultra HD (di fatto, la stessa cosa), quello standard utilizzatissime tramite le odierne Smart TV, che permettono una super risoluzione della TV digitale UHD, del cinema digitale e della computer grafica.

“Evita di spruzzare qualsiasi detergente sullo schermo, lo spray in eccesso può entrare nei meccanismi interni del televisore e danneggiarlo. Irreparabilmente”. Parola di Dan Brown, direttore delle operazioni presso Mitchell & Brown TVs. Perché? Perché i residui possono formarsi sullo schermo, danneggiandolo a causa dell’utilizzo soluzioni detergenti improprie come lucidanti per mobili o detergenti per vetri domestici sullo schermo, la causa principale dei danni allo schermo. Paradossalmente fanno meno male le ditale dei tuoi figli e dei suoi amichetti.

Meglio evitare sempre di utilizzare sulla smart TV alcol, ammoniaca o acetone, sostanze chimiche che si trovano spesso nei prodotti per la pulizia dei vetri: oltre a non inondarlo di liquidi, si rischia un patatrac per il display. Il panno non deve essere ruvido, meglio in microfibra, asciutto e privo di lanugine. Altro che salviette di carta o fazzoletti.