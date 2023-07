Proteggi la casa dai ladri e goditi le vacanze: i consigli da mettere in pratica

Una delle maggiori preoccupazioni che hanno tutti coloro che viaggiano è la protezione della propria casa. Ecco alcuni consigli molto utili.

I ladri sono sempre stati temuti da tutti, fin dall’antichità. Infatti, i più famosi della storia sono proprio i saccheggiatori di tombe dell’antico Egitto, i quali riuscivano ad eludere qualsiasi trappola preparata per loro. Gli egizi avevano la tradizione di riempire le tombe dei faraoni con tesori inestimabili, affinché l’anima potesse raggiungere l’altra vita con la propria ricchezza accumulata sulla Terra. Perciò, le numerose tombe erano dei luoghi appetibili per i ladri.

Tuttavia, i costruttori di tombe installavano tantissime trappole, come ad esempio dei falsi cunicoli che non portavano da nessuna parte, oppure delle botole nascoste nelle quali sarebbero caduti gli eventuali saccheggiatori. Infatti, alcuni archeologi hanno persino ritrovato i resti di alcuni ladri rimasti intrappolati.

Come proteggere la casa dai ladri

L’estate è una delle stagioni più movimentate, poiché ci sono turisti che si preparano a partire per le vacanze, e ladri che si preparano per svaligiare le case lasciate libere dai turisti. Per questo motivo, si consiglia di proteggere il più possibile la propria casa, soprattutto seguendo alcuni consigli molto utili. Chiaramente, ciò che tutti non dimenticano mai di fare è chiudere bene la porta d’ingresso, poiché si pensa che i ladri possano entrare solo da quel punto. Infatti, alcune persone non controllano perfettamente la chiusura di tutte le finestre, perché sono concentrate sulla porta di casa.

Inoltre, uno dei consigli più importanti è quello di non limitarsi ad abbassare solamente le tapparelle e a chiudere le finestre, poiché per i ladri sarebbe il segnale che indica l’assenza di persone nell’appartamento. Perciò, bisognerebbe installare delle sbarre alle finestre, oppure delle serrature o semplicemente dei sensori di movimento, che avvisino il proprietario sul suo smartphone.

Tuttavia, le case autonome, cioè quelle non condominiali, possiedono anche un garage direttamente collegato con l’appartamento. Quindi, il luogo in cui si parcheggia la propria automobile diventerebbe un altro punto dal quale poter accedere in casa. Ciò significa che andrebbe protetto anche il garage, o meglio la porta che permette l’accesso nell’abitazione. In tal caso, si potrebbe installare una nuova serratura.

Un altro metodo piuttosto comune, utilizzato per la protezione della casa, è il sistema di videosorveglianza che invia le immagini in diretta sullo smartphone del proprietario. Inoltre, alcune persone per non far avvicinare i ladri alla propria abitazione, cercano di far capire a tutti che l’appartamento non è vuoto: si potrebbero installare delle lampadine che si accendano in determinati orari, per dare l’illusione di una casa abitata, oppure consegnare le chiavi di casa ad una persona di fiducia, affinché possa andare a controllare quotidianamente.