Posso pagare a rate su Amazon? Non tutto è oro quel che luccica, ma si può fare

Il pagamento a rate su Amazon esiste ma non è facile da ottenere, quali sono i metodi e come scegliere il più adatto.

Anche gli e-commerce si sono evoluti attraverso il pagamento a rate, senza interessi. La tecnologia sta proponendo sempre più agevolazioni che rendono il pagamento istintivo e semplice, in modo da spingere sempre più persone ad acquistare oltre le proprie possibilità economiche.

In questo senso il pagamento a rate vince, perché essendo senza interessi, la somma rimane la stessa ma dilazionata in più mesi, in questo modo l’acquisto non risulta così pesante come invece sarebbe se fosse da pagare in un’unica volta.

Crescono sempre di più le aziende che offrono il pagamento a rate come servizio, c’è Paypal, per esempio, ma anche Klarna, e adesso è disponibile anche con Amazon in due modi: o attraverso le rate mensili rese disponibili dallo stesso e-commerce, oppure attraverso Cofidis, tramite servizio CreditLine. Entrambe le tipologie offerte da Amazon sono comunque senza interessi, per questo i clienti possono essere sicuri di non pagare nessun sovrapprezzo ma il pagamento a rate non viene reso disponibile per tutti (almeno per quanto riguarda Amazon).

Pagamento a rate su Amazon, come funziona e quali sono i pro e i contro

Paypal e Klarna offrono la divisione in un massimo di 3 rate, invece Amazon propone 5 rate a cadenza mensile. Così come con Paypal, si può decidere di anticipare i pagamenti, o aspettare il prelievo automatico di mese in mese. Quali sono però i contro del pagamento a rate di Amazon? In realtà non esistono dei veri e proprio contro, perché è l’azienda che ti permette di acquistare un prodotto che altrimenti non ti saresti potuto permettere a tasso zero.

L’unico impedimento può stare nel fatto che l’azienda non permette il pagamento a rate a tutti, bisogna avere degli specifici requisiti: avere una buona cronologia di pagamenti su Amazon.it, quindi bisogna essere considerati dei seri clienti, inoltre la carta di credito o di debito che si utilizza deve avere una scadenza di minimo 20 giorni dopo dalla data di scadenza dell’ultima rata, e l’account Amazon deve essere attivo da almeno un anno.

Questi gli unici limiti per l’acquisto a rate su Amazon, per godere del servizio dovete assicurare al colosso di avere uno storico come ‘assicurazione’, se non siete clienti non sarete abilitati al pagamento a rate, bisognerà pagare la quota per intero in un’unica volta.