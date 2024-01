Perché le cucine in futuro spariranno e come verranno sostituite: intanto ecco le novità per il 2024 

La tecnologia influisce ogni giorno a livello personale e alcune volte ci priva di qualcosa a cui siamo da anni abituati. Come potremmo pensare a una casa senza cucina? Eppure potrebbe essere realtà, le alternative ci sono già e le nostre vite potrebbero essere sconvolte prima di quanto pensiamo.

Molte aziende del Regno Unito hanno cominciato a ragionare diversamente in materia di cucine. Stanno pensando ad alcune aree critiche che dovrebbero essere dominate dalla tecnologia. Il motivo è la velocità che deve aumentare, la fatica che deve diminuire, i costi che devono essere controllati. La cucina come la conosciamo oggi non è più produttiva. L’automazione aumenterà grazie alla robotica che sarà presente ovunque. I consumi del frigo che si apre o dei fornelli accesi scompariranno. Ci sarà la tecnologia per la cottura a freddo, la connettività Wi-Fi, le telecamere che ci permetteranno di far muovere i robot per cucinare e pulire.

Molti film di Hollywood hanno anticipato la casa così come sarà nel futuro e la cucina è uno degli spazi per cui si immaginano maggiori modifiche. Per ora le smart cooking surface, cioè le superfici intelligenti, sono la novità più importante. Permettono al cuoco di posizionare i tegami come vuole sul piano di cottura e il risultato cambia molto. Sarà certo spaventoso all’inizio capire che chi sta cucinando non è più un cuoco ma un robot, e addirittura sarà la cucina stessa a fare tutto grazie all’IA che la guida. Uno scenario apocalittico, ma per molti atteso visto il risparmio nelle bollette e nella fatica che si fa in cucina. Non tutti sono appassionati di Masterchef.

Ora è quasi presente

Perché in futuro le cucine spariranno? Perché con robot e IA il lavoro in cucina sarà organizzato in maniera diversa e alcuni spazi che oggi consumano parecchio non ci saranno più. Le cucine saranno irriconoscibili. Le cucine del futuro avranno l’illuminazione intelligente, i rubinetti saranno touchless, l’acqua che scorrerà sarà esattamente quella che ci serve e non di più. La tecnologia delle tubature renderà più difficile i guasti e più facili gli interventi. Gli idraulici saranno meno ricchi. Alcuni settori si potranno auto-aggiustare proprio grazie all’IA che interverrà al posto del tecnico. Il sistema di ventilazione renderà gradevole stare in cucina e gli spazi in cui ora mangiamo potrebbero essere sostituiti da altra tecnologia che ci renderà il tempo più lieto nell’attesa che i robot finiscano il lavoro per noi.

Come saranno le isole futuristiche? Avranno un layout dominato dalla tecnologia, saranno spazi per la socializzazione invece che per il lavoro. Lo spazio verrà impiegato in modo creativo e la progettazione digitale renderà isole, e cucina in generale, posti sofisticati, dove efficienza e risparmio saranno gli elementi chiave.

Perché in futuro le cucine spariranno? Si parte con alcune novità sconvolgenti per il 2024

Già questo 2024 sarà un punto di partenza per cambiamenti fondamentali in cucina. La rivoluzione parte dai materiali ecologici, impatto ambientale zero grazie a linoleum moderno, bambù, sughero e legno di recupero. Il carbonio verrà ridotto senza toccare lo stile. Le cappe saranno trendy, materiali e forme particolari, con il legno utilizzato con particolarità a richiesta e il rustico si potrà introdurre anche nelle cucine in acciaio. In cucina stanno comparendo gli armadi. La biancheria non va sistemata tutta insieme. Quella della cucina starà in cucina, gli asciugamani in bagno, l’abbigliamento nello spogliatoio. Onice e legno pietrificato potrebbero dominare i ripiani quest’anno. Il 2024 si farà particolare attenzione a tutti i materiali.

I design modulari sono quelli che per ora sembrano soddisfare maggiormente lo stile di vita contemporaneo. Il design biofilico sta conquistando le nuove generazioni. Avere la natura dentro casa ci aiuta ad apprezzarla meglio e a rispettarla quando ci troviamo di fuori. I millennials tengono a questa filosofia, il mercato risponde con prontezza. Gli elementi biologici portano freschezza anche durante la fase di cottura. Le cucine devono diventare abitabili in questo 2024, il mix di praticità e comfort sarà il must che dominerà le nostre scelte. I produttori ne sono già al corrente. Ovviamente.