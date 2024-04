La frontiera delle console di videogiochi si allarga, questa appena uscita ha una particolarità unica! Per giocare serve la manovella.

Il campo dei videogiochi e dei relativi supporti, le consolle, è un terreno assai redditizio al giorno d’oggi. Il mercato sembrerebbe ormai saturo tra PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox eccetera. Eppure, è proprio una console la più strabiliante novità del 2022, si chiama Playdate ed è un dispositivo che si usa con una manovella.

La nuova console unica e innovativa: si usa con una manovella

Lanciata sul mercato ad aprile 2022 al prezzo di listino di 179 dollari, poi alzato a 199 dollari (200 euro), Playdate è la console portatile che ha rapito il cuore degli appassionati di retrogaming e non solo. Dopo supporti performanti e ultramoderni, un ritorno al passato è quello che ci vuole ed è ciò che promette questa piccola e unica console. Si presenta come una piccola piattaforma di colore giallo, con i tasti direzionali, i pulsanti A e B, e la sua incredibile manovella posta a lato. Le prime copie sono andate immediatamente a ruba, come i preordini sul sito web. Sostanzialmente, non è altro che una mini-console portatile che nell’estetica ricorda vagamente il GameBoy. L’hardware è prodotto da Panic (azienda già nota per lo sviluppo di Firewatch) e l’idea era proprio quella di creare qualcosa di diverso da ciò che il mercato offre. Il suo design è pulito ed elegante e la manovella funge da comando in modo diverso per ogni videogioco al suo interno.

Come funziona la console con manovella

Il funzionamento di Palydate è qualcosa di veramente innovativo. Dal momento in cui la si acquista in negozio o la si riceve a casa, va collegata alla rete Internet. Questo perché viene venduta con già inclusi 20 videogiochi, ma che non sono disponibili tutti insieme. Dal momento in cui si collega ad Internet la console caricherà due videogiochi ogni settimana, per un totale di dieci settimane. Ogni gioco è unico e possiede le sue caratteristiche tutte da scoprire. Il concept unico nasce proprio dalla volontà di donare un’esperienza unica ai fruitori, una sensazione di scoperta man mano che le settimane passano. Playdate, inoltre, è munita di una propria batteria con autonomia di oltre 8 ore. A batteria esaurita lo schermo non si spegnerà del tutto ma entrerà in modalità standby, mostrando un orologio. Sempre il display (rigorosamente bianco e nero) regala un’esperienza retro a 1-bit. L’esperimento sembra aver colpito nel segno, in quanto ancora oggi sta andando a ruba.