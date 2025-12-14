Devi acquistare l’auto nuova? Fallo ora, arriva il bonus da 15.000 euro ma solo per chi abita in questa regione

Se devi cambiare auto è questo il momento migliore per farlo: puoi usufruire di un bonus di 15.000 euro. Attenzione però: il beneficio è riservato solo a chi vive in una certa regione.

Cambiare l’auto è sempre un piccolo grande colpo al cuore. Per molti l’auto ha anche un valore affettivo, oltreché materiale: dopo anni che ci fa compagnia la consideriamo quasi parte della nostra famiglia. Ma non solo: è un dolore anche dal punto di vista economico, non neghiamolo.

Una buona auto può arrivare a costare anche 30.000 euro, soldi che, oggi soprattutto, non sono pochi per una famiglia. Insomma se oltre alle rate del mutuo, alle bollette, alle tasse, alla spesa al supermercato ci aggiungiamo pure i costi da sostenere per cambiare l’auto, ecco che il quadro è completo. E non è proprio un quadro in cui tutti sorridono. Si parla molto di mobilità sostenibile e di privilegiare i mezzi pubblici ma, per molti di noi, l’auto resta indispensabile sia per motivi di lavoro che per ragioni familiari.

Per fortuna, però, prima che il 2025 finisca, arriva una bellissima notizia che farà felici molti: chi deve cambiare la sua auto può contare su un nuovo bonus che può arrivare fino a 15.000 euro. La brutta notizia è che, purtroppo, questo aiuto non si rivolge a tutti ma solo a chi vive in una certa regione.

Bonus fino a 15.000 euro se cambi l’auto: ecco come averlo

Ottime notizie per chi deve cambiare la propria automobile: è possibile fruire di un bonus fino a 15.000 euro. L’iniziativa è volta ad aiutare le famiglie con maggiori difficoltà ma anche ad incentivare una mobilità più sostenibile. Per fruire del beneficio, tuttavia, è indispensabile vivere in una certa regione.

Il Veneto fa da apripista ad un’iniziativa che, si spera, possa presto estendersi anche ad altre regioni: un bonus che può arrivare fino a 15.000 euro sull’acquisto di un’auto nuova. L’obiettivo è triplice: incentivare la mobilità ecosostenibile, aiutare le famiglie che necessitano di un’auto nuova, rilanciare il settore della vendita degli autoveicoli che, in Italia, ha sempre rappresentato un pilastro dell’economia.

Il bonus potrà essere sfruttato, quindi, solo da chi ha residenza nella Regione Veneto. Il sussidio avrà un’ampia copertura: si potranno acquistare non solo auto elettriche o ibride ma anche auto termiche purché soddisfino determinati requisiti in termini di sostenibilità ambientale. Per ottenere l’importo massimo dell’agevolazione – cioè 15.000 euro – è, però, necessario l’acquisto di un veicolo elettrico di ultima generazione o di un veicolo ibrido plug-in con prestazioni ambientali elevate.

Il sussidio può essere combinato con altri incentivi nazionali. Possono fare richiesta del bonus tutti i residenti in Veneto: la priorità, tuttavia, verrà data alle famiglie a basso reddito con Isee non superiore ai 25.000 euro e a coloro che devono usare l’auto per lavoro. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare il 60% del costo dell’auto. Le richieste possono essere inoltrate direttamente online entrando sul sito della Regione.