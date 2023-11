Intelligenza artificiale, Apple ci crede davvero: il colosso americano pronto a investire tutto sulle nuove tecnologie

La corsa all’Intelligenza Artificiale più performante s’infiamma: Apple è pronto a investire tutto sulle nuove tecnologie. Sarà un 2024 da urlo.

Google, come tradizione, è stato il primo a scommettere sull’Intelligenza Artificiale. Ma l’esplosione di Open AI, già a fine 2022 soprattutto con il chiacchierato ma famigerato ChatGPT e le sue molteplici evoluzioni, ha portato l’esperienza dell’Intelligenza Artificiale, lato editing, su un altro livello, nettamente superiore.

Microsoft ha preso la palla al balzo, in un attimo si è passati sull’Intelligenza Artificiale da introdurre sugli smartphone. Google ha dato un primo saggio di questa palpabile rivoluzione con i suoi Pixel, 8 e 8 Pro. Samsung sarà il prossimo con i Galaxy S24, in uscita tra l’altro a inizio 2024, gennaio per la precisione.

Apple non può stare fermo a guardare i competitor sgasare e scappare via. Infatti non lo farà. Tutt’altro, ecco il rilancio del colosso di Cupertino che rompe gli indugi, fuga i suoi ultimi dubbi ed è pronto a investire tutto sulle nuove tecnologie, per quanto concerne gli smartphone già con gli iPhone 16.

Apple cambia la strategia: basta AI solo per foto e testo. Ecco dove porterà il forte investimento

Un miliardo di euro. All’anno! Questa la considerevole cifra che ha intenzione di investire Apple da qui ai prossimi anni per quanto riguarda lo sviluppo dei suoi prodotti di Intelligenza Artificiale generativa. Lo sostiene Bloomberg, il cui report è stato preso molto sul serio dal momento che è finito sulla CNBC, ma anche i sui principali media internazionali, a livello globale. La corsa all’AI più performante, insomma, s’infiamma. Lo si era capito già in questo 2023. Era un punto di partenza, non di arrivo.

Attualmente Apple sta già lavorando con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale per migliorare Siri, Messaggi e Apple Music, anche se è indietro – fa notare il report – rispetto a Google, Microsoft e Samsung, basti pensare che l’azienda di Tim Cook già la propria intelligenza artificiale, un modello linguistico di grandi dimensioni, o LLM, framework, noto come Ajax, nonché un chatbot, noto internamente come Apple GPT.

Ma da Cupertino non è ancora uscito né un prodotto né un dispositivo con Intelligenza Artificiale generativa, sulla falsariga di ChatGPT di OpenAI o Google Bard tanto per intenderci. Con questo investimento, dunque, cambierà inevitabilmente la strategia di Apple, che finora ha utilizzato la sua Intelligenza Artificiale generativa più che altro per migliorare le foto o correggere automaticamente il testo.

Secondo il report, i primi passi saranno verso l’integrazione dell’AI su Siri, Messaggi e Apple Music. Per quest’ultimo, si pensa alla creazione di playlist generate automaticamente, un po’ come fa Spotify tramite la sua partnership con OpenAI, tanto per capirci. L’accelerata di Apple è già partita.