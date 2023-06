Instagram, come scoprire se ti stanno spiando: la funzione segreta che in pochi conoscono

I social sono così: c’è chi spia e chi viene spiato a sua insaputa. Ma ecco una funzione tramite la quale puoi scoprire se ti stanno spiando.

Strano davvero il mondo social, trovi di tutto. Chi lo usa fondamentalmente per lavorarci, e se ben utilizzato ha davvero il suo perché, senza dovere per forza essere un influencer. C’è chi lo usa come notiziario, perché quando c’è qualche notizia da ultimissima, condivide sicuramente il suo sentimento. Anche su Instagram.

C’è chi lo usa e chi ne abusa di Instagram, e c’è anche chi va oltre.

Sono fondamentalmente i curiosoni, che nel loro tempo libero (addirittura durante una pausa lavorativa) non hanno di meglio da fare che dilettarsi a sapere cosa stanno facendo altri. Che piaccia o meno, è così. Una pratica davvero dilagante, altrimenti non si spiegherebbe la nascita di applicazioni ad hoc (ce ne sono veramente tante sia su Google che sull’App Store), vedi StoriesIG.me, tanto per fare un esempio del tutto casuale.

Una valida protezione

Un servizio online gratuito e facile da usare, che chiunque può utilizzare per visualizzare un profilo Instagram in modo anonimo, senza dover inserire le credenziali del tuo account: un unico accorgimento per tutti i curiosoni, ricordatevi sempre che inserire le proprie credenziali in servizi e app non ufficiali mette a rischio la privacy, quindi a vostro rischio e pericolo.

Attacco e difesa, comunque. Perché se da un lato c’è chi scarica applicazioni per spiare l’amico o la fidanzata di turno, c’è anche chi può difendersi da questa moda tanto bislacca quanto diffusa. Che, può sembrare strano, ma non è riservata soltanto ai giovani o agli smanettoni, ma anche a molti adulti. Tant’è.

Ci sono dei modi per scoprire se altri dispositivi su Instagram hanno accesso al vostro account e di conseguenza come proteggersi dallo spione di turno, spesso indesiderato. Ecco la giusta e funzionante precauzione per proteggere il vostro account da potenziali intrusi.

Il percorso più semplice da fare per controllare se qualcuno vi sta spiando è quello di cliccare (su PC) o tappare (se si usa lo smartphone o un altro dispositivo touch) sui tre segmenti orizzontali e paralleli, situato in alto a destra dell’applicazione. Poi si deve entrare su impostazioni e privacy, quindi cercare gestione account: si aprirà un menu, bisogna scrollare per trovare password e sicurezza, per cliccare o tappare su elenco dei dispositivi da cui hai effettuato l’accesso. Et voila, il gioco è fatto.